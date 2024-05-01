Армейцы рф ударили 10 дронами-камикадзе по Никопольщине: повреждены дома, медучреждение, инфраструктура - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

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Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  85905 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

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Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  96108 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  103132 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  100386 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  103228 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125058 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120135 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128284 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154667 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве областных СБУ: детали

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Кабмин снизил максимальную сумму кредита на цели финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

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В ГУР сообщили, сколько россия имеет крылатых, гиперзвуковых и авиационных ракет

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В Луцке 19-летняя мать заморила голодом младенца, ей объявили подозрение

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  229596 просмотра
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29 апреля 2024, 11:08  •  230733 просмотра

Армейцы рф ударили 10 дронами-камикадзе по Никопольщине: повреждены дома, медучреждение, инфраструктура - ОВА

Сегодня россияне атаковали Никопольский район, применив 10 беспилотников-камикадзе и тяжелую артиллерию, повредив жилые дома, медицинское учреждение, инфраструктуру и вызвав ранения.

Война •   •  2148 просмотра
Армейцы рф ударили 10 дронами-камикадзе по Никопольщине: повреждены дома, медучреждение, инфраструктура - ОВА

Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве областных СБУ: детали

Президент Зеленский сменил руководство областных управлений СБУ, назначив новых руководителей в Днепропетровской, Закарпатской, Волынской и Николаевской областях.

Война •   •  4721 просмотра
Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве областных СБУ: детали

Кабмин снизил максимальную сумму кредита на цели финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Кабинет Министров уменьшил максимальную сумму кредита на пополнение оборотных средств до 5 миллионов гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", оставив неизменными лимиты на инвестиционные цели.

Экономика •   •  4330 просмотра
Кабмин снизил максимальную сумму кредита на цели финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Хотят ограничить съемки территории Украины: Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний

Министерство обороны будет сотрудничать с крупной спутниковой компанией для ограничения спутниковой съемки территории Украины во время военного положения, чтобы не допустить ее использования противником, а также продолжит контракт на заказ актуальных снимков для нужд обороны и безопасности.

Война •   •  5630 просмотра
Хотят ограничить съемки территории Украины: Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний

Китай начал испытания авианосца нового поколения "Fujian"

Китай начинает морские испытания своего третьего и самого современного авианосца "Фуцзянь", что является ключевым шагом к его введению в эксплуатацию в составе китайских ВМС в течение года.

Новости Мира •   •  4921 просмотра
Китай начал испытания авианосца нового поколения "Fujian"

Зеленский анонсировал подготовку семи новых соглашений по безопасности. Одно из них - с США

Президент Зеленский объявил, что Украина готовит семь новых двусторонних соглашений в сфере безопасности, в том числе одно с Соединенными Штатами, которое охватывает вопросы вооружений, финансов и политического сотрудничества с целью укрепления безопасности Украины до членства в НАТО.

Война •   •  7108 просмотра
Зеленский анонсировал подготовку семи новых соглашений по безопасности. Одно из них - с США

В ГУР сообщили, сколько россия имеет крылатых, гиперзвуковых и авиационных ракет

По состоянию на апрель 2024 года россия имеет около 40 гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон", 400 крылатых ракет "Оникс/Оникс-М", 270 крылатых ракет "Калибр" и 45 управляемых ракет Х-69 с разными темпами производства для каждого типа.

Война •   •  7096 просмотра
В ГУР сообщили, сколько россия имеет крылатых, гиперзвуковых и авиационных ракет

Информация о якобы ударе по штабу Вооруженных сил Украины в Одессе - фейк

В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что в результате российского ракетного удара по Одессе погибли трое мирных жителей, повреждены жилые дома.

Война •   •  8608 просмотра
Информация о якобы ударе по штабу Вооруженных сил Украины в Одессе - фейк

В Луцке 19-летняя мать заморила голодом младенца, ей объявили подозрение

19-летнюю женщину из Луцка обвинили в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком после того, как она заморила голодом свою двухмесячную дочь.

Криминал и ЧП •   •  7737 просмотра
В Луцке 19-летняя мать заморила голодом младенца, ей объявили подозрение

Парламент Грузии проголосовал за закон об иноагентах во втором чтении на фоне протестов

На фоне массовых протестов парламент Грузии принял во втором чтении противоречивый закон об "иностранных агентах".

Новости Мира •   •  8627 просмотра
Парламент Грузии проголосовал за закон об иноагентах во втором чтении на фоне протестов