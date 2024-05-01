Армейцы рф ударили 10 дронами-камикадзе по Никопольщине: повреждены дома, медучреждение, инфраструктура - ОВА

Сегодня россияне ударили по Никопольщине 10 дронами-камикадзе, а также нанесли три атаки из тяжелой артиллерии. В Никополе пострадали люди, медучреждение, дома и в результате атаки сгорела машина. В Мировской и Марганецкой громадах повреждены дом и линия электропередач. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Кроме Никополя, где из-за врага пострадали люди, от обстрелов в течение дня страдали и Мировская и Марганецкая громады. Там обошлось без раненых и погибших. Но снарядами повреждены частный дом и линия электропередач. - сообщил Лысак.

Детали

Он уточнил, что в результате ударов по Никополю, кроме медучреждения и домов, пострадали еще 2 инфраструктурных объекта, а также автомобиль, который был уничтожен огнем.

В общем, россияне ударили по Никопольщине 10 дронами-камикадзе. Пережили местные также 3 атаки тяжелой артиллерией. - добавил Лысак.

Напомним

В Никополе Днепропетровской области четыре человека получили ранения в результате вражеского артобстрела и удара дроном-камикадзе. Повреждены несколько отделений местной больницы, школа, спортивная площадка и жилые дома.