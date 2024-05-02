Никополь и две громады в Днепропетровской области враг с ночи атаковал из артиллерии, РСЗО и дронами

В Днепропетровской области российские войска с ночи атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии, РСЗО и беспилотниками-камикадзе, повредив жилые и административное здания, сельскохозяйственную фирму и микроавтобус, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

С вечера и до самого утра агрессор терроризировал Никопольщину. Три раза обстрелял район из тяжелой артиллерии и РСЗО. И 9 - атаковал дронами-камикадзе. Поцелил по райцентру, Марганецкой и Мировской громадам - написал Лысак в Telegram.

Детали

По его словам, повреждены двухэтажный жилой дом, админздание, агрофирма, микроавтобус. Обследование территорий продолжается. Последствия вражеских ударов уточняются.

Армейцы рф ударили 10 дронами-камикадзе по Никопольщине: повреждены дома, медучреждение, инфраструктура - ОВА