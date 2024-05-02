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Армія рф протягом дня била по Нікопольщині з артилерії і дронів: пошкоджені багатоповерхівки, гімназія, вантажівки

Київ • УНН

 • 19943 перегляди

Російські війська обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії та безпілотників-камікадзе, пошкодивши багатоповерхівки, приватні будинки, господарські споруди, гімназію, підприємство, вантажівки та мопед.

Сьогодні росіяни били по Нікопольщині із важкої артилерії та дронів-камікадзе. У самому місті та селах району пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, господарська споруда, гімназія, підприємство, вантажівки та мопед. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Лисак, армійці рф протягом дня били по Нікопольщині із важкої артилерії та дронів-камікадзе.

"Під ворожий удар потрапили Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська сільська громади. Понівечені 3 багатоповерхівки, і стільки ж приватних будинків, господарська споруда. Пошкоджені гімназія й підприємство. Побиті 4 вантажівки, мопед. Зайнялося легкове авто. Пожежу рятувальники приборкали. Зачепило й лінію електропередач", - повідомив Лисак.

Він наголосив, що обійшлося без жертв.

Нагадаємо

У Дніпропетровській області російські війська з ночі атакували Нікопольщину з важкої артилерії, РСЗВ та безпілотниками-камікадзе, пошкодивши житлові та адміністративну будівлі, сільськогосподарську фірму та мікроавтобус.

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