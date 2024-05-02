Армія рф протягом дня била по Нікопольщині з артилерії і дронів: пошкоджені багатоповерхівки, гімназія, вантажівки
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії та безпілотників-камікадзе, пошкодивши багатоповерхівки, приватні будинки, господарські споруди, гімназію, підприємство, вантажівки та мопед.
Сьогодні росіяни били по Нікопольщині із важкої артилерії та дронів-камікадзе. У самому місті та селах району пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, господарська споруда, гімназія, підприємство, вантажівки та мопед. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Як повідомив Лисак, армійці рф протягом дня били по Нікопольщині із важкої артилерії та дронів-камікадзе.
"Під ворожий удар потрапили Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська сільська громади. Понівечені 3 багатоповерхівки, і стільки ж приватних будинків, господарська споруда. Пошкоджені гімназія й підприємство. Побиті 4 вантажівки, мопед. Зайнялося легкове авто. Пожежу рятувальники приборкали. Зачепило й лінію електропередач", - повідомив Лисак.
Він наголосив, що обійшлося без жертв.
Нагадаємо
У Дніпропетровській області російські війська з ночі атакували Нікопольщину з важкої артилерії, РСЗВ та безпілотниками-камікадзе, пошкодивши житлові та адміністративну будівлі, сільськогосподарську фірму та мікроавтобус.