Понад 11 тисяч офіційних волонтерів та мільярди гривень донатів нарахували в Україні - інфографіка

Ексклюзив
07:29 • 1240 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 15297 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 27075 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 24157 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 41173 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 29627 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 44794 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 23582 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22743 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22916 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 10356 перегляди
Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters5 грудня, 01:33 • 5378 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів02:35 • 11074 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 15568 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 11625 перегляди
Публікації
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 4270 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 41175 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 34760 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 44796 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 51550 перегляди
УНН Lite
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 1306 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 16127 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 29957 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 30820 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 75422 перегляди
Понад 11 тисяч офіційних волонтерів та мільярди гривень донатів нарахували в Україні - інфографіка

Київ • УНН

 • 142 перегляди

В Україні зафіксовано 11 792 офіційних волонтери, з приростом на 11% за рік. Українці щомісяця збирають у середньому 2,95 млрд грн на банки Monobank, а загальна сума донатів за 11 місяців становить 32,47 млрд грн.

Понад 11 тисяч офіційних волонтерів та мільярди гривень донатів нарахували в Україні - інфографіка

В Україні нарахували 11 792 офіційні волонтери, а також мільйони неофіційних. Йдеться про тих, хто просто "скинув на банки", повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Дослідження було зроблено з нагоди Міжнародного дня волонтера, який відзначається 5 грудня. Офіційних волонтерів в країні менше не стало, хоча поповнюється цей перелік не так активно, як раніше - лише +11% за рік.

До порівняння, за весь 2024 рік реєстр виріс у півтора раза. Водночас від початку року з волонтерського переліку виключили 136 людей.

В середньому, 2,95 млрд грн збирають українці на банки в Monobank щомісяця. Загалом люди вже закинули на збори 32,47 млрд грн за 11 місяців поточного року.

ТОП-3 фонди - United24, "Повернись живим" і Фонд Притули - зібрали 105,9 млрд грн. Це на 37% більше, ніж за три попередні роки разом:

  • United24 очолили рейтинг - 77,7 млрд гривень, утричі більше, ніж у 2022-му;
    • «Повернись живим» - 26,2 млрд гривень;
      • Фонд Притули - 1,97 млрд гривень, за рік сума донатів зросла на чверть.

        Завозили як гуманітарну допомогу для ЗСУ: на Львівщині викрито масштабну схему продажу авто 03.12.25, 12:23 • 3240 переглядiв

        Євген Устименко

        СуспільствоЕкономіка
        Війна в Україні
        благодійність
        United24
        Україна