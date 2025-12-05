Понад 11 тисяч офіційних волонтерів та мільярди гривень донатів нарахували в Україні - інфографіка
Київ • УНН
В Україні зафіксовано 11 792 офіційних волонтери, з приростом на 11% за рік. Українці щомісяця збирають у середньому 2,95 млрд грн на банки Monobank, а загальна сума донатів за 11 місяців становить 32,47 млрд грн.
В Україні нарахували 11 792 офіційні волонтери, а також мільйони неофіційних. Йдеться про тих, хто просто "скинув на банки", повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.
Деталі
Дослідження було зроблено з нагоди Міжнародного дня волонтера, який відзначається 5 грудня. Офіційних волонтерів в країні менше не стало, хоча поповнюється цей перелік не так активно, як раніше - лише +11% за рік.
До порівняння, за весь 2024 рік реєстр виріс у півтора раза. Водночас від початку року з волонтерського переліку виключили 136 людей.
В середньому, 2,95 млрд грн збирають українці на банки в Monobank щомісяця. Загалом люди вже закинули на збори 32,47 млрд грн за 11 місяців поточного року.
ТОП-3 фонди - United24, "Повернись живим" і Фонд Притули - зібрали 105,9 млрд грн. Це на 37% більше, ніж за три попередні роки разом:
- United24 очолили рейтинг - 77,7 млрд гривень, утричі
більше, ніж у 2022-му;
- «Повернись живим» - 26,2 млрд гривень;
- Фонд Притули - 1,97 млрд гривень, за рік сума
донатів зросла на чверть.
Завозили як гуманітарну допомогу для ЗСУ: на Львівщині викрито масштабну схему продажу авто 03.12.25, 12:23 • 3240 переглядiв