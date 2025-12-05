Понад 11 тисяч офіційних волонтерів та мільярди гривень донатів нарахували в Україні - інфографіка

В Україні нарахували 11 792 офіційні волонтери, а також мільйони неофіційних. Йдеться про тих, хто просто "скинув на банки", повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Дослідження було зроблено з нагоди Міжнародного дня волонтера, який відзначається 5 грудня. Офіційних волонтерів в країні менше не стало, хоча поповнюється цей перелік не так активно, як раніше - лише +11% за рік.

До порівняння, за весь 2024 рік реєстр виріс у півтора раза. Водночас від початку року з волонтерського переліку виключили 136 людей.

В середньому, 2,95 млрд грн збирають українці на банки в Monobank щомісяця. Загалом люди вже закинули на збори 32,47 млрд грн за 11 місяців поточного року.

ТОП-3 фонди - United24, "Повернись живим" і Фонд Притули - зібрали 105,9 млрд грн. Це на 37% більше, ніж за три попередні роки разом:

United24 очолили рейтинг - 77,7 млрд гривень, утричі більше, ніж у 2022-му;

«Повернись живим» - 26,2 млрд гривень;

Фонд Притули - 1,97 млрд гривень, за рік сума донатів зросла на чверть.

