Более 11 тысяч официальных волонтеров и миллиарды гривен донатов насчитали в Украине - инфографика

Эксклюзив
07:29 • 1162 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 15207 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 26988 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 24079 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 41067 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 29595 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 44731 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 23576 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22736 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22911 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В соцсетях распространяют фейки об "опасной украинской еде" в Польше - ЦПДPhoto4 декабря, 23:00 • 10239 просмотра
Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters5 декабря, 01:33 • 5192 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель02:35 • 10938 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей03:32 • 15453 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру04:03 • 11524 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 4160 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 34702 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 51479 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 1270 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 16100 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 29935 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 30801 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 75403 просмотра
Более 11 тысяч официальных волонтеров и миллиарды гривен донатов насчитали в Украине - инфографика

Киев • УНН

 • 100 просмотра

В Украине зафиксировано 11 792 официальных волонтера, с приростом на 11% за год. Украинцы ежемесячно собирают в среднем 2,95 млрд грн на банки Monobank, а общая сумма донатов за 11 месяцев составляет 32,47 млрд грн.

Более 11 тысяч официальных волонтеров и миллиарды гривен донатов насчитали в Украине - инфографика

В Украине насчитали 11 792 официальных волонтера, а также миллионы неофициальных. Речь идет о тех, кто просто "скинул на банки", сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Подробности

Исследование было сделано по случаю Международного дня волонтера, который отмечается 5 декабря. Официальных волонтеров в стране меньше не стало, хотя пополняется этот перечень не так активно, как раньше - всего +11% за год.

Для сравнения, за весь 2024 год реестр вырос в полтора раза. В то же время с начала года из волонтерского перечня исключили 136 человек.

В среднем, 2,95 млрд грн собирают украинцы на банки в Monobank ежемесячно. В общей сложности люди уже закинули на сборы 32,47 млрд грн за 11 месяцев текущего года.

ТОП-3 фонда - United24, "Вернись живым" и Фонд Притулы - собрали 105,9 млрд грн. Это на 37% больше, чем за три предыдущих года вместе:

  • United24 возглавили рейтинг - 77,7 млрд гривен, втрое больше, чем в 2022-м;
    • «Вернись живым» - 26,2 млрд гривен;
      • Фонд Притулы - 1,97 млрд гривен, за год сумма донатов выросла на четверть.

        Завозили как гуманитарную помощь для ВСУ: на Львовщине разоблачена масштабная схема продажи авто03.12.25, 12:23 • 3240 просмотров

        Евгений Устименко

        ОбществоЭкономика
        Война в Украине
        благотворительность
        Юнайтед24
        Украина