Более 11 тысяч официальных волонтеров и миллиарды гривен донатов насчитали в Украине - инфографика

В Украине насчитали 11 792 официальных волонтера, а также миллионы неофициальных. Речь идет о тех, кто просто "скинул на банки", сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Подробности

Исследование было сделано по случаю Международного дня волонтера, который отмечается 5 декабря. Официальных волонтеров в стране меньше не стало, хотя пополняется этот перечень не так активно, как раньше - всего +11% за год.

Для сравнения, за весь 2024 год реестр вырос в полтора раза. В то же время с начала года из волонтерского перечня исключили 136 человек.

В среднем, 2,95 млрд грн собирают украинцы на банки в Monobank ежемесячно. В общей сложности люди уже закинули на сборы 32,47 млрд грн за 11 месяцев текущего года.

ТОП-3 фонда - United24, "Вернись живым" и Фонд Притулы - собрали 105,9 млрд грн. Это на 37% больше, чем за три предыдущих года вместе:

United24 возглавили рейтинг - 77,7 млрд гривен, втрое больше, чем в 2022-м;

«Вернись живым» - 26,2 млрд гривен;

Фонд Притулы - 1,97 млрд гривен, за год сумма донатов выросла на четверть.

