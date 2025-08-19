$41.260.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Дітям війни" пообіцяли 12 600 гривень: ЦПД спростував повідомлення

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Відео в TikTok містить посилання на фейкові сайти "Дії" та Верховної Ради України.

"Дітям війни" пообіцяли 12 600 гривень: ЦПД спростував повідомлення

Центр протидії дезінформації РНБО України спростували інформацію про виплати у розмірі 12 600 "дітям війни" згідно з "постановою ВР № 268". Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦПД.

Деталі

Як йдеться в повідомленні, у TikTok поширюють відео, що буцімто постановою Верховної Ради України №268 від 1 серпня 2025 року дітям, народженим після 2014 року, надається право на отримання статусу "дитина війни" та допомогу у розмірі 12 600 грн.

Це відео містить посиланням на фейкові сайти "Дії" та Верховної Ради України з метою надання ефекту правдоподібності.

Але насправді постанови з відповідними датами і номером на сайті Верховної Ради немає.

Натомість існує постанова Кабінету Міністрів України №268/2025 від 7 березня 2025 року, у якій йдеться про внесення змін до Положення про Єдиний державний вебпортал для збору пожертв на підтримку України "United24".

Подібні відео поширюються з метою введення людей в оману, збільшення охоплень й аудиторії певних ресурсів 

- заявили в ЦПД.

Там додали, що це не перше подібне фейкове відео. У 2024 році поширювали брехню про закон № 4995, згідно з яким нібито з 1 вересня діти отримуватимуть по 15 тис. грн щомісяця впродовж трьох років.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України удосконалив механізм обов’язкової ідентифікації пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях. Відтепер вони мають щорічно проходити ідентифікацію, інакше виплати припиняться.

Євген Устименко

