"Дітям війни" пообіцяли 12 600 гривень: ЦПД спростував повідомлення
Київ • УНН
Відео в TikTok містить посилання на фейкові сайти "Дії" та Верховної Ради України.
Центр протидії дезінформації РНБО України спростували інформацію про виплати у розмірі 12 600 "дітям війни" згідно з "постановою ВР № 268". Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦПД.
Деталі
Як йдеться в повідомленні, у TikTok поширюють відео, що буцімто постановою Верховної Ради України №268 від 1 серпня 2025 року дітям, народженим після 2014 року, надається право на отримання статусу "дитина війни" та допомогу у розмірі 12 600 грн.
Це відео містить посиланням на фейкові сайти "Дії" та Верховної Ради України з метою надання ефекту правдоподібності.
Але насправді постанови з відповідними датами і номером на сайті Верховної Ради немає.
Натомість існує постанова Кабінету Міністрів України №268/2025 від 7 березня 2025 року, у якій йдеться про внесення змін до Положення про Єдиний державний вебпортал для збору пожертв на підтримку України "United24".
Подібні відео поширюються з метою введення людей в оману, збільшення охоплень й аудиторії певних ресурсів
Там додали, що це не перше подібне фейкове відео. У 2024 році поширювали брехню про закон № 4995, згідно з яким нібито з 1 вересня діти отримуватимуть по 15 тис. грн щомісяця впродовж трьох років.
Нагадаємо
