В Україні вдосконалили механізми виплат пенсій на ТОТ: що змінилося

Кабінет міністрів України удосконалив механізм обов’язкової ідентифікації одержувачів пенсій, які перебувають на тимчасового окупованих територіях. Тепер пенсіонери мають щороку проходити обов’язкову ідентифікацію, пише УНН з посиланням на Рахункову палату.

Задля підвищення ефективності використання коштів ПФУ та удосконалення систем виплат пенсій на ТОТ, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову, що передбачає обов’язкову щорічну ідентифікацію пенсіонерів та визначає підстави для припинення їм виплат у разі непроходження - говориться у повідомленні.

Зазначається, що уряд також запровадив зміни до порядку взаємодії Пенсійного фонду з банками, зобов’язавши банки інформувати ПФУ про проходження пенсіонерами фізичної ідентифікації. Також буде забезпечена можливість повернення до ПФУ залишків коштів з рахунків одержувачів, операції по яких не проводились понад рік.

Доповнення

Міністерство фінансів України своєчасно та в повному обсязі профінансувало соціальні виплати у першому півріччі 2024 року. На ці цілі з держбюджету було спрямовано 191,5 млрд грн, з яких понад 59% пішло на пенсії.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про переведення пенсійних коштів внутрішньо переміщених осіб, які понад рік не користувалися рахунками або не проходили ідентифікацію, на зберігання до Пенсійного фонду України. Право на ці гроші повністю залишається за пенсіонерами, які можуть їх отримати після проходження ідентифікації.