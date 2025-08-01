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В Украине усовершенствовали механизмы выплат пенсий на ВОТ: что изменилось

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм обязательной идентификации пенсионеров на временно оккупированных территориях. Теперь они должны ежегодно проходить идентификацию, иначе выплаты прекратятся.

В Украине усовершенствовали механизмы выплат пенсий на ВОТ: что изменилось

Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм обязательной идентификации получателей пенсий, находящихся на временно оккупированных территориях. Теперь пенсионеры должны ежегодно проходить обязательную идентификацию, пишет УНН со ссылкой на Счетную палату.

Для повышения эффективности использования средств ПФУ и усовершенствования систем выплат пенсий на ВОТ, Кабинетом Министров Украины принято постановление, предусматривающее обязательную ежегодную идентификацию пенсионеров и определяющее основания для прекращения им выплат в случае непрохождения 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство также ввело изменения в порядок взаимодействия Пенсионного фонда с банками, обязав банки информировать ПФУ о прохождении пенсионерами физической идентификации. Также будет обеспечена возможность возврата в ПФУ остатков средств со счетов получателей, операции по которым не проводились более года.

Дополнение

Министерство финансов Украины своевременно и в полном объеме профинансировало социальные выплаты в первом полугодии 2024 года. На эти цели из госбюджета было направлено 191,5 млрд грн, из которых более 59% пошло на пенсии.

Кабинет Министров Украины принял решение о переводе пенсионных средств внутренне перемещенных лиц, которые более года не пользовались счетами или не проходили идентификацию, на хранение в Пенсионный фонд Украины. Право на эти деньги полностью остается за пенсионерами, которые могут их получить после прохождения идентификации.

Павел Зинченко

ОбществоЭкономикаполитика
Пенсионный фонд Украины
Министерство финансов Украины