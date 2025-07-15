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На соцвиплати українцям за пів року пішло 191,5 млрд грн, 59% з них - на пенсії

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

Міністерство фінансів України своєчасно та в повному обсязі профінансувало соціальні виплати у першому півріччі 2024 року. На ці цілі з держбюджету було спрямовано 191,5 млрд грн, з яких понад 59% пішло на пенсії.

На соцвиплати українцям за пів року пішло 191,5 млрд грн, 59% з них - на пенсії

Соціальні виплати українцям у першому півріччі цього року профінансовано вчасно і в повному обсязі, на це пішло 191,5 млрд грн, з яких понад 59% - на пенсії, повідомили у Мінфіні у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у І півріччі. Із держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики, було використано 191,5 млрд гривень", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, за даними Мінфіну:

  • 113,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
    • 32,8 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО;
      • 7,1 млрд грн – на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей;
        • 24,9 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;
          • 11,0 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам;
            • 2,2 млрд гривень – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

              Кабмін пропонує у 2026 році збільшити мінімальну пенсію на 203 гривні01.07.25, 12:15 • 1103 перегляди

              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              СуспільствоЕкономіка
              Пенсійний фонд України
              Міністерство соціальної політики України
              Міністерство фінансів України
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