На соцвиплати українцям за пів року пішло 191,5 млрд грн, 59% з них - на пенсії

Соціальні виплати українцям у першому півріччі цього року профінансовано вчасно і в повному обсязі, на це пішло 191,5 млрд грн, з яких понад 59% - на пенсії, повідомили у Мінфіні у вівторок, пише УНН.

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"Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у І півріччі. Із держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики, було використано 191,5 млрд гривень", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, за даними Мінфіну:

113,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;

32,8 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО;

7,1 млрд грн – на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей;

24,9 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;

11,0 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам;

2,2 млрд гривень – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

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