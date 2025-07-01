Кабмін пропонує у 2026 році збільшити мінімальну пенсію на 203 гривні

У проєкті Бюджетної декларації на 2026–2028 роки заплановано збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян (мінімальної пенсії за віком) з 2 361 грн до 2 564 грн. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №774 від 27 червня 2025 року, оприлюдненої на Урядовому порталі, пише УНН.

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Згідно з Бюджетною декларацією, прогнозні розміри прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, пропонується встановити на рівні: у 2026 році – 2 564 грн, у 2027 році – 2 715 грн, у 2028 році – 2 859 грн.

У 2025 році, відповідно до закону "Про Держбюджет на 2025 рік", прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (розмір мінімальної пенсії за віком), становить 2 361 грн.

У документі також йдеться про намір забезпечити щорічне проведення індексації пенсій з 1 березня та вжити заходів для запровадження пенсійної реформи, зокрема, створення необхідних передумов для запровадження другого рівня пенсійної системи.

Крім того, уряд пропонує з 1 січня 2026 року збільшити розмір мінімальної заробітної плати з існуючих 8 000 грн до 8 688 грн. У 2027 році пропонується збільшити цей показник до 9 374 грн, у 2028 році – до 10 059 грн.

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