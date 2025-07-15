На соцвыплаты украинцам за полгода ушло 191,5 млрд грн, 59% из них - на пенсии
Киев • УНН
Министерство финансов Украины своевременно и в полном объеме профинансировало социальные выплаты в первом полугодии 2024 года. На эти цели из госбюджета было направлено 191,5 млрд грн, из которых более 59% пошло на пенсии.
Социальные выплаты украинцам в первом полугодии этого года профинансированы своевременно и в полном объеме, на это ушло 191,5 млрд грн, из которых более 59% - на пенсии, сообщили в Минфине во вторник, пишет УНН.
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"Министерство финансов своевременно и в полном объеме профинансировало соцвыплаты в I полугодии. Из госбюджета на соцвыплаты, осуществляемые Минсоцполитики, было использовано 191,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.
В частности, по данным Минфина:
- 113,5 млрд грн – на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам Пенсионного фонда;
- 32,8 млрд грн – на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из которых соответствующие пособия получили более 750 тыс. человек, в том числе из числа ВПЛ;
- 7,1 млрд грн – на поддержку более 170 тыс. малообеспеченных семей;
- 24,9 млрд грн – предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, которые получили более 2,7 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий;
- 11,0 млрд грн – на социальную защиту детей и семьи, которые направлены на выплату социальных пособий более чем 570 тыс. получателям;
- 2,2 млрд гривен – на социальную защиту лиц с инвалидностью.
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