На соцвыплаты украинцам за полгода ушло 191,5 млрд грн, 59% из них - на пенсии

Социальные выплаты украинцам в первом полугодии этого года профинансированы своевременно и в полном объеме, на это ушло 191,5 млрд грн, из которых более 59% - на пенсии, сообщили в Минфине во вторник, пишет УНН.

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"Министерство финансов своевременно и в полном объеме профинансировало соцвыплаты в I полугодии. Из госбюджета на соцвыплаты, осуществляемые Минсоцполитики, было использовано 191,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В частности, по данным Минфина:

113,5 млрд грн – на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам Пенсионного фонда;

32,8 млрд грн – на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из которых соответствующие пособия получили более 750 тыс. человек, в том числе из числа ВПЛ;

7,1 млрд грн – на поддержку более 170 тыс. малообеспеченных семей;

24,9 млрд грн – предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, которые получили более 2,7 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий;

11,0 млрд грн – на социальную защиту детей и семьи, которые направлены на выплату социальных пособий более чем 570 тыс. получателям;

2,2 млрд гривен – на социальную защиту лиц с инвалидностью.

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