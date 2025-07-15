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На соцвыплаты украинцам за полгода ушло 191,5 млрд грн, 59% из них - на пенсии

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Министерство финансов Украины своевременно и в полном объеме профинансировало социальные выплаты в первом полугодии 2024 года. На эти цели из госбюджета было направлено 191,5 млрд грн, из которых более 59% пошло на пенсии.

На соцвыплаты украинцам за полгода ушло 191,5 млрд грн, 59% из них - на пенсии

Социальные выплаты украинцам в первом полугодии этого года профинансированы своевременно и в полном объеме, на это ушло 191,5 млрд грн, из которых более 59% - на пенсии, сообщили в Минфине во вторник, пишет УНН.

Подробности

"Министерство финансов своевременно и в полном объеме профинансировало соцвыплаты в I полугодии. Из госбюджета на соцвыплаты, осуществляемые Минсоцполитики, было использовано 191,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В частности, по данным Минфина:

  • 113,5 млрд грн – на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам Пенсионного фонда;
    • 32,8 млрд грн – на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из которых соответствующие пособия получили более 750 тыс. человек, в том числе из числа ВПЛ;
      • 7,1 млрд грн – на поддержку более 170 тыс. малообеспеченных семей;
        • 24,9 млрд грн – предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, которые получили более 2,7 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий;
          • 11,0 млрд грн – на социальную защиту детей и семьи, которые направлены на выплату социальных пособий более чем 570 тыс. получателям;
            • 2,2 млрд гривен – на социальную защиту лиц с инвалидностью.

              Кабмин предлагает в 2026 году увеличить минимальную пенсию на 203 гривны01.07.25, 12:15 • 1101 просмотр

              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

              ОбществоЭкономика
              Пенсионный фонд Украины
              Министерство социальной политики Украины
              Министерство финансов Украины
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