Кошти ВПО, що не користувалися рахунками, буде збережено у Пенсійному фонді

Пенсії внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які втратили контакт з банком і не пройшли за рік ідентифікацію, перейдуть на зберігання до ПФУ.

Передає УНН із посиланням пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Уряд ухвалив рішення, яке врегульовує питання пенсійних коштів тих людей, які через війну втратили контакт із банком.

Зміни передбачають наступне:

До Пенсійного фонду України на зберігання переведуть кошти внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які понад рік не користувалися своїми рахунками або не проходили ідентифікацію.

Норма стосується виключно коштів тих отримувачів пенсій, які одночасно відповідають таким умовам:

Станом на 1 жовтня 2023 року на рахунках таких пенсіонерів в "Ощадбанку" накопичено понад 10 мільярдів гривень. Ці кошти залишалися без руху, оскільки люди не користувалися картками і не взаємодіяли з банком. Тож кошти таких пенсіонерів зберігатимуться у Пенсійному фонді України - це передбачено Законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Важливо:

Право на ці гроші повністю залишається за пенсіонерами, на чиї рахунки вони були нараховані. Якщо власники коштів живі або у них є законні спадкоємці (родичі, які мають право на отримання цих грошей), вони можуть отримати кошти одним платежем в повному обсязі.