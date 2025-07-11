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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Кошти ВПО, що не користувалися рахунками, буде збережено у Пенсійному фонді

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про переведення пенсійних коштів внутрішньо переміщених осіб, які понад рік не користувалися рахунками або не проходили ідентифікацію, на зберігання до Пенсійного фонду України. Право на ці гроші повністю залишається за пенсіонерами, які можуть їх отримати після проходження ідентифікації.

Кошти ВПО, що не користувалися рахунками, буде збережено у Пенсійному фонді

Пенсії внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які втратили контакт з банком і не пройшли за рік ідентифікацію, перейдуть на зберігання до ПФУ.

Передає УНН із посиланням пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Деталі

Уряд ухвалив рішення, яке врегульовує питання пенсійних коштів тих людей, які через війну втратили контакт із банком. 

Зміни передбачають наступне:

До Пенсійного фонду України на зберігання переведуть кошти внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які понад рік не користувалися своїми рахунками або не проходили ідентифікацію.

Норма стосується виключно коштів тих отримувачів пенсій, які одночасно відповідають таким умовам: 

  • є (або були) внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з територій, окупованих до 24.02.2022;
    • отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабного вторгнення;
      • не користувалися пенсійним рахунком понад один рік або не проходили фізичну ідентифікацію понад шість місяців.

        Довідка

        Станом на 1 жовтня 2023 року на рахунках таких пенсіонерів в "Ощадбанку" накопичено понад 10 мільярдів гривень. Ці кошти залишалися без руху, оскільки люди не користувалися картками і не взаємодіяли з банком. Тож кошти таких пенсіонерів зберігатимуться у Пенсійному фонді України - це передбачено Законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

        Важливо:

        Право на ці гроші повністю залишається за пенсіонерами, на чиї рахунки вони були нараховані. Якщо власники коштів живі або у них є законні спадкоємці (родичі, які мають право на отримання цих грошей), вони можуть отримати кошти одним платежем в повному обсязі.

        - інформує Міністерство соціальної політики.

        Ще один момент, на який варто звернути увагу:

        Не переводяться до ПФУ і залишаються на рахунку в банку кошти людини, яка наразі пройшла фізичну ідентифікацію;

        або людини, яка пройде її до моменту фактичного перерахування коштів з рахунка до Пенсійного фонду,

        Що можна зробити вже зараз?

        Щоб пенсійні кошти залишалися доступними без будь-яких змін, необхідно пройти фізичну ідентифікацію одним із зручних способів: 

        • у відділенні «Ощадбанку»;
          • у територіальному органі Пенсійного фонду України;
            • шляхом відеоідентифікації через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
              • через авторизацію на вебпорталі Пенсійного фонду України або Єдиному державному вебпорталі електронних послуг із використанням кваліфікованого електронного підпису.

                Кошти залишатимуться на рахунку в банку і не будуть перераховані до Пенсійного фонду України, якщо їх отримувачі користуються карткою та вже пройшли ідентифікацію

                - передає msp.gov.ua.

                Нагадаємо

                Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку виплати та доставки пенсій, грошової допомоги за місцем фактичного проживання. 

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                Ігор Тележніков

                Ігор Тележніков

                СуспільствоФінанси
                Пенсійний фонд України
                Міністерство соціальної політики України
                Ощадбанк
                Україна
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