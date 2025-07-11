Средства ВПЛ, не пользовавшихся счетами, будут сохранены в Пенсионном фонде

Пенсии внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые потеряли контакт с банком и не прошли идентификацию за год, перейдут на хранение в ПФУ.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Детали

Правительство приняло решение, которое регулирует вопрос пенсионных средств тех людей, которые из-за войны потеряли контакт с банком.

Изменения предусматривают следующее:

В Пенсионный фонд Украины на хранение переведут средства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые более года не пользовались своими счетами или не проходили идентификацию.

Норма касается исключительно средств тех получателей пенсий, которые одновременно соответствуют следующим условиям:

являются (или были) внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) с территорий, оккупированных до 24.02.2022;

получали пенсию как ВПЛ до начала полномасштабного вторжения;

не пользовались пенсионным счетом более одного года или не проходили физическую идентификацию более шести месяцев.

Справка

По состоянию на 1 октября 2023 года на счетах таких пенсионеров в "Ощадбанке" накоплено более 10 миллиардов гривен. Эти средства оставались без движения, поскольку люди не пользовались карточками и не взаимодействовали с банком. Поэтому средства таких пенсионеров будут храниться в Пенсионном фонде Украины - это предусмотрено Законом "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Важно:

Право на эти деньги полностью остается за пенсионерами, на чьи счета они были начислены. Если владельцы средств живы или у них есть законные наследники (родственники, имеющие право на получение этих денег), они могут получить средства одним платежом в полном объеме. - информирует Министерство социальной политики.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание:

Не переводятся в ПФУ и остаются на счету в банке средства человека, который сейчас прошел физическую идентификацию;

или человека, который пройдет ее до момента фактического перечисления средств со счета в Пенсионный фонд,

Что можно сделать уже сейчас?

Чтобы пенсионные средства оставались доступными без каких-либо изменений, необходимо пройти физическую идентификацию одним из удобных способов:

в отделении «Ощадбанка»;

в территориальном органе Пенсионного фонда Украины;

путем видеоидентификации через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через авторизацию на веб-портале Пенсионного фонда Украины или Едином государственном веб-портале электронных услуг с использованием квалифицированной электронной подписи.

Средства будут оставаться на счету в банке и не будут перечислены в Пенсионный фонд Украины, если их получатели пользуются картой и уже прошли идентификацию - передает msp.gov.ua.

Напомним

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