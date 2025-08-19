$41.260.08
48.170.13
ukenru
Эксклюзив
09:27 • 134 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 24118 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 28962 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 46842 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 67010 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 49102 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 37141 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 41386 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 107184 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 51459 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
"Детям войны" пообещали 12 600 гривен: ЦПД опроверг сообщение

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Видео в TikTok содержит ссылки на фейковые сайты "Дії" и Верховной Рады Украины.

"Детям войны" пообещали 12 600 гривен: ЦПД опроверг сообщение

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опроверг информацию о выплатах в размере 12 600 "детям войны" согласно "постановлению ВР № 268". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦПД.

Детали

Как говорится в сообщении, в TikTok распространяют видео, что якобы постановлением Верховной Рады Украины №268 от 1 августа 2025 года детям, рожденным после 2014 года, предоставляется право на получение статуса "ребенок войны" и помощь в размере 12 600 грн.

Это видео содержит ссылки на фейковые сайты "Дії" и Верховной Рады Украины с целью придания эффекта правдоподобности.

Но на самом деле постановления с соответствующими датами и номером на сайте Верховной Рады нет.

Вместо этого существует постановление Кабинета Министров Украины №268/2025 от 7 марта 2025 года, в котором говорится о внесении изменений в Положение о Едином государственном веб-портале для сбора пожертвований в поддержку Украины "United24".

Подобные видео распространяются с целью введения людей в заблуждение, увеличения охватов и аудитории определенных ресурсов 

- заявили в ЦПД.

Там добавили, что это не первое подобное фейковое видео. В 2024 году распространяли ложь о законе № 4995, согласно которому якобы с 1 сентября дети будут получать по 15 тыс. грн ежемесячно в течение трех лет.

Напомним

Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм обязательной идентификации пенсионеров на временно оккупированных территориях. Отныне они должны ежегодно проходить идентификацию, иначе выплаты прекратятся.

Евгений Устименко

