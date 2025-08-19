"Детям войны" пообещали 12 600 гривен: ЦПД опроверг сообщение
Видео в TikTok содержит ссылки на фейковые сайты "Дії" и Верховной Рады Украины.
Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опроверг информацию о выплатах в размере 12 600 "детям войны" согласно "постановлению ВР № 268". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦПД.
Как говорится в сообщении, в TikTok распространяют видео, что якобы постановлением Верховной Рады Украины №268 от 1 августа 2025 года детям, рожденным после 2014 года, предоставляется право на получение статуса "ребенок войны" и помощь в размере 12 600 грн.
Это видео содержит ссылки на фейковые сайты "Дії" и Верховной Рады Украины с целью придания эффекта правдоподобности.
Но на самом деле постановления с соответствующими датами и номером на сайте Верховной Рады нет.
Вместо этого существует постановление Кабинета Министров Украины №268/2025 от 7 марта 2025 года, в котором говорится о внесении изменений в Положение о Едином государственном веб-портале для сбора пожертвований в поддержку Украины "United24".
Подобные видео распространяются с целью введения людей в заблуждение, увеличения охватов и аудитории определенных ресурсов
Там добавили, что это не первое подобное фейковое видео. В 2024 году распространяли ложь о законе № 4995, согласно которому якобы с 1 сентября дети будут получать по 15 тыс. грн ежемесячно в течение трех лет.
