Нове кіберспортивне досягнення України: NAVI перемогли у ювілейному світовому турнірі з CS2

22 вересня українська кіберспортивна організація Natus Vincere перемогла у турнірі з Counter-Strike 2 ESL Pro League Season 20. Це вже третій значний трофей за 2024 рік.

У фіналі турніру NAVI зустрілися з турецькою командою Eternal Fire. Українській команді вдалося перемогти у трьох з п’яти карт, тож з рахунком 3:2 вони посіли перше місце в одному з найважливіших турнірів року.

Pro League - серія турнірів, що з 2015 року проводиться німецьким турнірним оператором ESL. Цього року в змаганні взяли участь 32 команди, вони розіграли призовий фонд обсягом 750 000 долларів. Фінал ESL Pro League S20 пройшов на Мальті, у місті Сент-Джуліанс.

У 2024 році NAVI демонструють надзвичайно високі результати: вони стали чемпіонами PGL Major у Копенгагені та перемогли у Esports World Cup, що проходив у Ер-Ріяді Саудівської Аравії.

Кіберспортивна організація Natus Vincere належить бізнесмену Максиму Кріппі. Вона відома своїми перемогами у найбільших турнірах світу. Команда системно допомагає ЗСУ, з 2022 року вони є амбасадорами UNITED24.