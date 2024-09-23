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Новое киберспортивное достижение Украины: NAVI победили в юбилейном мировом турнире по CS2

Новое киберспортивное достижение Украины: NAVI победили в юбилейном мировом турнире по CS2

Киев  •  УНН

 • 19158 просмотра

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NAVI победили в юбилейном мировом турнире по CS2.

22 сентября украинская киберспортивная организация Natus Vincere победила в турнире по Counter-Strike 2 ESL Pro League Season 20. Это уже третий значительный трофей за 2024 год.

В финале турнира NAVI встретились с турецкой командой Eternal Fire. Украинской команде удалось победить в трех из пяти карт, поэтому со счетом 3:2 они заняли первое место в одном из важнейших турниров года.

Pro League - серия турниров, которая с 2015 года проводится немецким турнирным оператором ESL. В этом году в соревновании приняли участие 32 команды, они разыграли призовой фонд объемом 750 000 долларов. Финал ESL Pro League S20 прошел на Мальте, в городе Сент-Джулианс.

В 2024 году NAVI демонстрируют чрезвычайно высокие результаты: они стали чемпионами PGL Major в Копенгагене и победили в Esports World Cup, который проходил в Эр-Рияде Саудовской Аравии.

Киберспортивная организация Natus Vincere принадлежит бизнесмену Максиму Криппе. Она известна своими победами в крупнейших турнирах мира. Команда системно помогает ВСУ, с 2022 года они являются амбассадорами UNITED24.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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