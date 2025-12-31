У 2025 році було лише 4 дні без ракетних атак та «шахедів»

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
20:23 • 4466 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
18:52 • 7230 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
16:58 • 11485 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 13739 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 14404 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 16611 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 19767 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 19546 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17329 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15653 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.4м/с
81%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo31 грудня, 11:49 • 19758 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку31 грудня, 12:27 • 18148 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 17023 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"31 грудня, 12:55 • 15634 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 14578 перегляди
Публікації
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
20:23 • 4466 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 14800 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 65383 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 66195 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 60049 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 14809 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя15:46 • 6846 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 17172 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку31 грудня, 12:27 • 18290 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo31 грудня, 11:49 • 19898 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Фільм

У 2025 році було лише 4 дні без ракетних атак та «шахедів»

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Майже весь 2025 рік Україна перебувала під атакою ворога з повітря

У 2025 році було лише 4 дні без ракетних атак та «шахедів»

Протягом усього 2025 року Україна всього 4 дні не піддавалася атакам ракетами та "шахедами", пише УНН з посиланням на UA War Infographics.

"Лише 4 дні 2025 року ми пережили без обстрілів шахедами та ракетами. Жахливий рік. Бажаємо, щоб наступний був кращим", - йдеться у дописі.

Тобто 361 Україна піддавалася повітряним атакам ворога.

За даними  United 24, повітряна тривога по всій Україні лунала щонайменше 19 033 рази. Впродовж 2025 року росія випустила по Україні понад 60 000 керованих авіабомб. Ворог також використав близько 2 400 ракет різних типів та понад 100 000 дронів.

Євген Царенко

Війна в Україні
Новий рік
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
United24
Україна