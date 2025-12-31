У 2025 році було лише 4 дні без ракетних атак та «шахедів»

Протягом усього 2025 року Україна всього 4 дні не піддавалася атакам ракетами та "шахедами", пише УНН з посиланням на UA War Infographics.

"Лише 4 дні 2025 року ми пережили без обстрілів шахедами та ракетами. Жахливий рік. Бажаємо, щоб наступний був кращим", - йдеться у дописі.

Тобто 361 Україна піддавалася повітряним атакам ворога.

За даними United 24, повітряна тривога по всій Україні лунала щонайменше 19 033 рази. Впродовж 2025 року росія випустила по Україні понад 60 000 керованих авіабомб. Ворог також використав близько 2 400 ракет різних типів та понад 100 000 дронів.