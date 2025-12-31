В 2025 году было всего 4 дня без ракетных атак и «шахедов»

В течение всего 2025 года Украина всего 4 дня не подвергалась атакам ракетами и "шахедами", пишет УНН со ссылкой на UA War Infographics.

"Только 4 дня 2025 года мы пережили без обстрелов шахедами и ракетами. Ужасный год. Желаем, чтобы следующий был лучше", - говорится в сообщении.

То есть 361 день Украина подвергалась воздушным атакам врага.

По данным United 24, воздушная тревога по всей Украине звучала не менее 19 033 раз. В течение 2025 года Россия выпустила по Украине более 60 000 управляемых авиабомб. Враг также использовал около 2 400 ракет различных типов и более 100 000 дронов.