В 2025 году было всего 4 дня без ракетных атак и «шахедов»

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
20:23 • 4342 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
18:52 • 7108 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
16:58 • 11435 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 13690 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 14363 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 16592 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 19753 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 19541 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17326 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15648 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.4м/с
81%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 19758 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27 • 18148 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 17023 просмотра
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"31 декабря, 12:55 • 15635 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 14578 просмотра
публикации
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
20:23 • 4328 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 14703 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 65344 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 66162 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 60018 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 14718 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни15:46 • 6816 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 17117 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27 • 18236 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 19846 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
Фильм

В 2025 году было всего 4 дня без ракетных атак и «шахедов»

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Почти весь 2025 год Украина находилась под атакой врага с воздуха

В 2025 году было всего 4 дня без ракетных атак и «шахедов»

В течение всего 2025 года Украина всего 4 дня не подвергалась атакам ракетами и "шахедами", пишет УНН со ссылкой на UA War Infographics.

"Только 4 дня 2025 года мы пережили без обстрелов шахедами и ракетами. Ужасный год. Желаем, чтобы следующий был лучше", - говорится в сообщении.

То есть 361 день Украина подвергалась воздушным атакам врага.

По данным  United 24, воздушная тревога по всей Украине звучала не менее 19 033 раз. В течение 2025 года Россия выпустила по Украине более 60 000 управляемых авиабомб. Враг также использовал около 2 400 ракет различных типов и более 100 000 дронов.

Евгений Царенко

Война в Украине
Новый год
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Юнайтед24
Украина