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"Боривітер": у Києві відновили унікальне мозаїчне панно, зруйноване окупантами у Маріуполі

Київ • УНН

 • 238 перегляди

У Києві відновили унікальне мозаїчне панно "Боривітер", яке було зруйноване окупантами в Маріуполі. Згодом його експонуватимуть у різних містах України та Європи.

"Боривітер": у Києві відновили унікальне мозаїчне панно, зруйноване окупантами у Маріуполі

У Києві відновили унікальне мозаїчне панно "Боривітер", зруйноване окупантами у Маріуполі. Над композицією працювали українські та зарубіжні митці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Маріупольську міську раду у Telegram.

Деталі 

Як повідомила координаторка платформи UNITED24 Ярослава Гресь, митці з різних країн світу три місяці збирали "Боривітер" в ангарі, повторюючи кожну найменшу дрібничку. Усе для того, щоб панно нічим не відрізнялося від того, що чекає на відновлення в окупованому Маріуполі.

Ініціювали відтворення - маркетплейс ROZETKА, команда Ukraine WOW, Фонд Алли Горської та Віктора Зарецького. Наразі "Боривітер" виставлено для огляду у Києві на Майдані Незалежності. Далі його експонуватимуть у Харкові, Львові та європейських містах.

У межах проєкту ми також створили другу копію мозаїки, яку розділили на 1250 фрагментів. Ми пропонуємо українцям стати хранителями мозаїки, щоб одного дня допомогти відновити "Боривітер" у вільному українському Маріуполі

- зазначила Ярослава Гресь.

Можна також придбати фрагменти мозаїки - на сайті ROZETKA, а також у магазині на Майдані Незалежності. Усі кошти від продажу фрагментів мозаїки будуть направлені на реставрацію єдиної київської роботи Алли Горської "Вітер" та організацію турне "Боривітра" Україною і світом.

Доповнення

Мозаїку "Боривітер" у 1967 році в Маріуполі створила видатна мисткиня Алла Горська. У 2022 році вона була суттєво пошкоджена російськими окупантами. Тепер 15 художників відновили панно у Києві.

В окупованому Маріуполі росіяни відкрили "історичний парк" без історії України04.05.25, 08:48 • 11003 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

КультураКиїв
Горська Алла Олександрівна
United24
Маріуполь
Львів
Kyiv
Харків
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