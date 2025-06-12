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"Боривітер": в Киеве восстановили уникальное мозаичное панно, разрушенное оккупантами в Мариуполе

Киев • УНН

 • 226 просмотра

В Киеве восстановили уникальное мозаичное панно "Боривітер", которое было разрушено оккупантами в Мариуполе. Впоследствии его будут экспонировать в разных городах Украины и Европы.

"Боривітер": в Киеве восстановили уникальное мозаичное панно, разрушенное оккупантами в Мариуполе

В Киеве восстановили уникальное мозаичное панно "Бориветер", разрушенное оккупантами в Мариуполе. Над композицией работали украинские и зарубежные художники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет в Telegram.

Детали 

Как сообщила координатор платформы UNITED24 Ярослава Гресь, художники из разных стран мира три месяца собирали "Бориветер" в ангаре, повторяя каждую малейшую мелочь. Все для того, чтобы панно ничем не отличалось от того, что ждет восстановления в оккупированном Мариуполе.

Инициировали воссоздание - маркетплейс ROZETKА, команда Ukraine WOW, Фонд Аллы Горской и Виктора Зарецкого. Сейчас "Бориветер" выставлен для осмотра в Киеве на Майдане Независимости. Далее его будут экспонировать в Харькове, Львове и европейских городах.

В рамках проекта мы также создали вторую копию мозаики, которую разделили на 1250 фрагментов. Мы предлагаем украинцам стать хранителями мозаики, чтобы однажды помочь восстановить "Бориветер" в свободном украинском Мариуполе

- отметила Ярослава Гресь.

Можно также приобрести фрагменты мозаики - на сайте ROZETKA, а также в магазине на Майдане Независимости. Все средства от продажи фрагментов мозаики будут направлены на реставрацию единственной киевской работы Аллы Горской "Ветер" и организацию турне "Бориветра" по Украине и миру.

Дополнение

Мозаику "Бориветер" в 1967 году в Мариуполе создала выдающаяся художница Алла Горская. В 2022 году она была существенно повреждена российскими оккупантами. Теперь 15 художников восстановили панно в Киеве.

В оккупированном Мариуполе россияне открыли "исторический парк" без истории Украины04.05.25, 08:48 • 11003 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

КультураКиев
Алла Горская
Юнайтед24
Мариуполь
Львов
Киев
Харьков
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