В оккупированном Мариуполе россияне открыли "исторический парк" без истории Украины
Киев • УНН
Во временно оккупированном Мариуполе захватчики открыли "исторический парк", где нет никакой связи с украинской историей. Цель парка – уничтожить ощущение принадлежности к украинскому миру.
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики открыли "исторический парк" без истории Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
По данным ЦНС, на временно оккупированных территориях россия ведет агрессивную войну против украинской идентичности. Каждая школа, библиотека, музей - теперь фронт кремлевской пропаганды.
Отмечается, что очередным орудием зачистки стал "мобильный исторический парк" в оккупированном Мариуполе "россия – моя история".
Без всякой связи с украинской историей - только мифы о "великой россии", замазанные кровью имперских амбиций
Как пишет Центр нацсопротивления, цель - не просветить, а уничтожить чувство принадлежности к украинскому миру. Создать иллюзию, что "здесь всегда была россия".
Напомним
В оккупированном Крыму возвращают практику начисления баллов за поведение учеников, как во времена СССР. Это делается для давления на семьи, которые говорят на украинском или не принимают "русский мир".
кремль на ВОТ Украины втягивает украинских детей в парамилитарные секты - ЦНС02.05.25, 23:14 • 15610 просмотров