В окупованому Маріуполі росіяни відкрили "історичний парк" без історії України
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники відкрили "історичний парк", де немає жодного зв’язку з українською історією. Мета парку – знищити відчуття належності до українського світу.
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники відкрили "історичний парк" без історії України. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
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За даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях росія веде агресивну війну проти української ідентичності. Кожна школа, бібліотека, музей - тепер фронт кремлівської пропаганди.
Зазначається, що черговим знаряддям зачистки став "мобільний історичний парк" в окупованому Маріуполі "росія – моя історія".
Без жодного зв’язку з українською історією - лише міфи про "вєлікую расію", замазані кров’ю імперських амбіцій
Як пише Центр нацспротиву, мета - не просвітити, а знищити відчуття належності до українського світу. Створити ілюзію, що "тут завжди була росія".
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