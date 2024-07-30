Музыкальный фестиваль, получивший в этом году название ATLAS UNITED 2024, стал первым в мире фестивалем масштаба во время войны. Громкое возвращение мероприятия состоялось в партнерстве с платформой UNITED24 и monobank в благотворительных целях - собрать деньги на нужды украинских военных. "Аврора мультимаркет" стала партнером фестиваля и всесторонне присоединилась к сбору.

Участниками ATLAS UNITED2024 стали около 100 украинских и международных артистов, в том числе: солистка нидерландской группы WITHIN TEMPTATION Шерон ден Адель, БУМБОКС, АРТЕМ ПИВОВАРОВ, "ЖАДАН І СОБАКИ", "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", КУРГАН & AGREGAT, ТНМК, "ДРУГА РІКА", LATEXFAUNA, ONUKA, MÉLOVIN и многие другие.

Во время выступлений артисты проводили аукционы по продаже разных лотов - от футболок с автографами до прогулки с любимым комиком или квартиры.

По подсчетам организаторов, за три дня мероприятие посетили 63673 зрителя, среди которых 2538 человек с инвалидностью, для которых была построена специальная VIP-зона. Главный сбор в 100 млн грн пополнялся с прямых донатов, продажи билетов, средств от аукционов и донатов представителей бизнеса.

Специально для фестиваля команда "Авроры" разработала мерч: футболки, шоперы, носки, блокноты и наклейки. Все средства от продажи коллекции поступили в копилку сбора. Как и прямой партнерский донат сети – 5 млн гривен, а также прибыль мини-магазина, работавшего у "Аврора мультимаркет stage".

Соучредитель "Авроры мультимаркет" Лев Жиденко: "Мы очень рады присоединиться к этому фестивалю и сбору, ведь фестиваль - прекрасная возможность оказаться молодым украинским артистам. А мы, как бизнес, считаем одной из своих миссий помогать возрождению украинской культуры.

Сбор - еще одна ценность для нас, мы являемся постоянными партнерами UNITED24 и мы верим, что каждая такая активность приближает нас к Победе и помогает сохранять жизнь наших защитников и защитниц".

Полученные фестивалем средства будут разделены на две части. Одну направят на приобретение дронов для бригад в Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях. Другая пополнит сбор платформы UNITED24 на роботов, сражающихся вместе с нашими защитниками и вместо них: автоматизированные платформы для эвакуации, доставки грузов, минирование - разминирование и другие военные нужды.