12:16 • 12246 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 15537 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 16060 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 25158 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 25428 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 22867 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 11917 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14550 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16228 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
23 октября, 07:21 • 31903 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
FAVBET заплатила 6,4 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Группа компаний остаётся крупнейшим налогоплательщиком отрасли.

FAVBET заплатила 6,4 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года

Одна из лидирующих компаний украинского iGaming-рынка, группа компаний FAVBET, сообщила о перечислении 6,4 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет за первые девять месяцев 2025 года. Этот показатель почти на 25 % превышает сумму за аналогичный период 2024 года.

"FAVBET — украинский бизнес, который хорошо понимает ценность налоговой дисциплины в современных условиях. Несмотря на рыночные вызовы, группа компаний продолжает увеличивать свой вклад в экономическую устойчивость и обороноспособность государства, создаёт рабочие места и поддерживает сотни гуманитарных инициатив", — отметили в группе компаний.

По оценкам отраслевых ассоциаций, в 2025 году игорная индустрия демонстрирует замедление и сталкивается с ростом нелегального сегмента, что напрямую снижает бюджетные поступления. В этих условиях FAVBET наращивает свой официальный вклад и остаётся одним из крупнейших налогоплательщиков игорной отрасли Украины.

Отдельным направлением деятельности группы является системная благотворительная и волонтёрская поддержка.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину сумма помощи украинской армии и Силам обороны превысила 730 млн грн — как через донаты на проекты UNITED24, так и посредством прямых поставок автомобилей, дронов и другого высокотехнологичного оборудования для подразделений обороны.

Ещё более 300 млн грн направлено на реабилитацию военных и реинтеграцию ветеранов, а также на проекты в сферах медицины, технологий, образования, культуры и спорта.

По состоянию на октябрь 2025 года группа реализовала свыше 100 благотворительных инициатив.

Среди собственных проектов FAVBET — поддержка украинских граждан за рубежом, программы IT-образования для детей-переселенцев, а также национальные тренинги по доврачебной помощи для спортивного сообщества, в рамках которых обучение пройдут до 1800 тренеров, спортсменов и деятелей спорта.

В дополнение к этому группа компаний продолжает курс на развитие индустрии и поддержку национальных проектов в сфере ответственной игры.

С 2023 года FAVBET является главным меценатом комплексного проекта по внедрению социальных услуг для людей с риском игровой зависимости.

В рамках проекта в Украине впервые утверждён государственный стандарт социальной услуги "Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью", предусматривающий полностью бесплатную и анонимную помощь — от диагностики до восстановления и дальнейшей поддержки.

Заложенные в стандарте принципы уже успешно реализуются в специализированном киевском центре "Простір життя", открытом при участии FAVBET и партнёров.

В 2025 году FAVBET также стала партнёром ОО "Центр ответственной игры" в крупном проекте по обмену опытом между Украиной и ЕС. Инициатива объединяет представителей государственных учреждений, гражданского сектора и бизнеса для изучения лучших европейских практик ответственной игры и эффективного регулирования.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Техника
Государственный бюджет
Война в Украине
благотворительность
Европейский Союз
Юнайтед24
Украина