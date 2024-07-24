5 боевых роботов "Лють", которые были приобретены за взносы доноров UNITED24, предназначенные для поддержки штурмовых действий, обнаружения и подавления огневых точек врага, отправятся на фронт. Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает УНН.

Детали

5 боевых роботов "Лють" вскоре отправятся на фронт. Наземные роботизированные комплексы, приобретенные за взносы доноров UNITED24, предназначены для поддержки штурмовых действий, обнаружения и подавления огневых точек врага. Также "Ярость" можно использовать в обороне, или как наблюдательный пункт - сообщил Камышин.

Он отметил, что робот вооружен пулеметом ПКТ, оснащен броней для защиты от осколков и стрелкового оружия и передними и задними обзорными камерами 360°, имеет повышенную проходимость благодаря полному приводу, смещенный вниз центр для устойчивости, а также две прицельные камеры.

Напомним

Украина испытала более 50 роботизированных наземных платформ, включая беспилотники-камикадзе, роботов-саперов и беспилотные системы для доставки боеприпасов и эвакуации раненых солдат.