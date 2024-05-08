Сотрудничество бизнеса и государства - это лайт-вариант перевода экономики на военные рельсы, где бизнес работает на победу - CEO WhiteBIT Владимир Носов.

С начала полномасштабного вторжения криптобиржа с украинскими корнями WhiteBIT показывает пример плодотворного сотрудничества с государством. Основатель и CEO компании Владимир Носов в интервью для 24 канала отметил, что сегодня синергия бизнеса и государства должна стать трендом, ведь имеет преимущества не только для государства, но и для бизнеса, пишет УНН.

"Мы при каждой возможности подчеркиваем, что WhiteBIT имеет украинские корни. А поскольку это еще и технологическая компания, то именно адженду в сфере новых технологий, блокчейна и транслируем миру. Если мы можем поддержать ресурсно те отрасли, которые нам близки, и этим помогать как можно большему количеству украинцев, то почему бы не сделать это?" - поделился Владимир Носов.

По словам Носова, WhiteBIT не просто донатит, а предлагает цифровые решения, которые помогают Украине собирать больше финансовой поддержки со всего мира. В частности, с начала полномасштабного вторжения компания подключила криптовалютное решение Whitepay для обеспечения быстрого приема донатов на фандрейзинговой платформе UNITED24. WhiteBIT имеет ряд совместных проектов с Министерством иностранных дел Украины, инициативы по криптообразованию с Министерством цифровой трансформации Украины и с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия".

CEO WhiteBIT уверен, что все больше компаний стремятся быть полезными государству своими наработками и идеями: "И эта помощь нужна. Это некий лайт-вариант перевода экономики на военные рельсы, где любая интеллектуальная, физическая, финансовая помощь бизнесу работает на победу".

Предприниматель подчеркнул, что победа сейчас борется на поле боя военными, а задача бизнеса им в этом помочь. И чтобы побудить других так же помогать ВСУ, важно рассказывать о своей поддержке государству, считает Носов.

"Важно, чтобы украинский бизнес, инфлюенсеры подавали собственный пример. Со временем бизнесу будет все сложнее и сложнее находить средства на помощь. Поэтому надо на всех возможных информационных площадках в мире напоминать, что война в Украине продолжается. Чтобы и международный бизнес присоединялся", - рассказал Носов.

Владимир Носов отметил, что за системный вклад в поддержку Украины и украинцев WhiteBIT получила подписанную президентом благодарность от фандрейзинговой платформы UNITED24.

Кроме этого, CEO WhiteBIT имеет награду "За содействие военной разведке Украины" и благодарность "За содействие и сотрудничество в оказании помощи Украинской армии" от руководителя ГУР Кирилла Буданова, благодарность от председателя СБУ "За значительный личный вклад в дело утверждения и укрепления государственной безопасности Украины". Ранее ему была вручена медаль "За оборону Харькова", знак отличия Совета национальной безопасности и обороны Украины, знак отличия "За содействие войску" от уже бывшего Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.