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Співпраця бізнесу і держави - це лайт-варіант переведення економіки на воєнні рейки, де бізнес працює на перемогу - CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Співпраця бізнесу і держави - це лайт-варіант переведення економіки на воєнні рейки, де бізнес працює на перемогу - CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Київ • УНН

 • 51620 перегляди

Співпраця бізнесу і держави - це лайт-варіант переведення економіки на воєнні рейки, де бізнес працює на перемогу, каже CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Від початку повномасштабного вторгнення криптобіржа з українським корінням WhiteBIT показує приклад плідної співпраці з державою. Засновник та CEO компанії Володимир Носов в інтерв’ю для 24 каналу наголосив, що сьогодні синергія бізнесу і держави повинна стати трендом, адже має переваги не тільки для держави, але й для бізнесу, пише УНН.

"Ми за кожної можливості підкреслюємо, що WhiteBIT має українське коріння. А оскільки це ще й технологічна компанія, то саме адженду у сфері нових технологій, блокчейну і транслюємо світу. Якщо ми можемо підтримати ресурсно ті галузі, які нам близькі, і цим допомагати якнайбільшій кількості українців, то чому б не зробити це?" — поділився Володимир Носов.   

За словами Носова, WhiteBIT не просто донатить, а пропонує цифрові рішення, які допомагають Україні збирати більше фінансової підтримки з усього світу. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення компанія під’єднала криптовалютне рішення Whitepay для забезпечення швидкого прийому донатів на фандрейзинговій платформі UNITED24. WhiteBIT має низку спільних проєктів із Міністерством закордонних справ України, ініціативи з криптоосвіти з Міністерством цифрової трансформації України та з Національним університетом "Києво-Могилянська академія".   

CEO WhiteBIT впевнений, що все більше компаній прагнуть бути корисними державі своїми напрацюваннями та ідеями: "І ця допомога потрібна. Це такий собі лайт-варіант переведення економіки на воєнні рейки, де будь-яка інтелектуальна, фізична, фінансова допомога бізнесу працює на перемогу".   

Підприємець наголосив, що перемога зараз виборюється на полі бою військовими, а завдання бізнесу їм у цьому допомогти. І щоб спонукати інших так само допомагати ЗСУ, важливо розповідати про свою підтримку державі, вважає Носов.   

"Важливо, щоб український бізнес, інфлюенсери подавали власний приклад. З часом бізнесу буде все складніше й складніше знаходити кошти на допомогу. Тому треба на всіх можливих інформаційних майданчиках у світі нагадувати, що війна в Україні триває. Щоб і міжнародний бізнес долучався", — розповів Носов.   

Володимир Носов зазначив, що за системний вклад у підтримку України та українців WhiteBIT отримала підписану президентом подяку від фандрейзингової платформи UNITED24.   

Окрім цього, CEO WhiteBIT має відзнаку "За сприяння воєнній розвідці України" та подяку "За сприяння та співпрацю в наданні допомоги Українській армії" від керівника ГУР Кирила Буданова, подяку від голови СБУ "За значний особистий внесок у справу утвердження та зміцнення державної безпеки України". Раніше йому була вручена медаль "За оборону Харкова", відзнака Ради національної безпеки і оборони України, відзнака "За сприяння війську" від вже колишнього Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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