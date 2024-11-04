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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В сети российской пропаганды придумали очередной фейк об украинских ветеранах

В сети российской пропаганды придумали очередной фейк об украинских ветеранах

Киев  •  УНН

15:54 • 2884 просмотра

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Центр противодействия дезинформации разоблачил очередной российский фейк о якобы предложении ветеранам ВСУ покупать распаренную обувь со скидкой. Цель дезинформации - создать образ пренебрежения к ветеранам, подорвать доверие к власти и общественное единство.

Очередной вражеский фейк распространяется в сети: в россии придумали, что воинам-ветеранам якобы предлагают распаренную обувь. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что российские паблики распространили фейк о том, что ветеранам ВСУ с инвалидностью якобы предлагают скидку 50% на покупку одного ботинка.

Цель этого вброса - создать образ пренебрежения к ветеранам и подорвать доверие к власти и взаимную поддержку в обществе

- отметили в Центре противодействия дезинформации. 

Напомним

российская пропаганда с целью создания напряженности между украинским и польским народами и дискредитации сотрудничества между Украиной и ее партнерами распространяет фейковое видео от имени UNITED24 о планах Украины привлечь польских военных к ТЦК.

Кроме того, российские пропагандисты распространяют фейк о "зверствах" украинских военных на курщине. Вражеская пропаганда изменила текст оригинального поста в фоторедакторе, чтобы дискредитировать ВСУ.

Дипфейки, боты, русская музыка и компьютерные игры: в Украине создали мини-сериал, противодействующий дезинформации30 сентября 2024, 17:15 • 20158 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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