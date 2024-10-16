російські пропагандисти поширюють фейк про "звірства" українських військових на курщині
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації спростував фейк про те, що українські військові нібито катували мирних жителів курської області. Ворожа пропаганда змінила текст оригінального посту у фоторедакторі, щоб дискредитувати ЗСУ.
Фейки про українських військових, які нібито катують мирних росіян, поширює ворожа пропаганда. В Центрі протидії дезінформації спростовують це, передає УНН.
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Повідомляється, що у ворожих каналах поширюється фейк про те, що українські військові з 61-ої окремої механізованої бригади ЗСУ начебто "похвалилися" в мережі фотографією, на якій зображені "закатовані мирні жителі курської області, які чинили опір".
Верифікувавши оригінальний пост, Центр повідомляє, що російські пропагандисти змінили його текст у фоторедакторі, щоб спотворити зміст і представити українських військових у негативному світлі
Там додали, що подібна брехня спрямована на дискредитацію воїнів ЗСУ, які виконують бойові завдання в курській області.
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації спростував російські заяви про використання ЗСУ хімічної зброї під виглядом димових снарядів. Україна дотримується Конвенції про заборону хімічної зброї, а рф не надала доказів своїх звинувачень.
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо РПЦ та санкцій проти роспропаганди01.10.24, 15:44 • 14548 переглядiв