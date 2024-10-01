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ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо РПЦ та санкцій проти роспропаганди

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо РПЦ та санкцій проти роспропаганди

Київ • УНН

 • 14535 перегляди

ПАРЄ прийняла резолюцію із закликом накласти санкції на російські державні ЗМІ та пропагандистів. Документ також визнає РПЦ інструментом російського впливу та пропаганди.

ПАРЄ прийняла резолюцію із закликом накласти санкції на російських пропагандистів та державні медіа рф, а також визнати РПЦ інструментом російського впливу та пропаганди. Про це заявила членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН.

Деталі

Резолюція "Пропаганда та свобода інформації в Європі" була прийнята – 117 голосів за! 

- йдеться у дописі Кравчук. 

Вона пояснила, що документ закріплює що держави-члени Ради Європи повинні захищатися від усіх форм пропаганди, включаючи пропаганду війни, підбурювання до геноциду та інших міжнародних злочинів, ненависті, тероризму та дискримінації. 

Також вони повинні бути здатними протидіяти та знешкодити пропаганду, яка суперечить основоположним цінностям Європейської конвенції з прав людини.

Кравчук підкреслила, що українській делегацій вдалося посилити текст документа своїми правками. Зокрема, Київ закликав: 

  • запровадити цільові санкції проти російських ЗМІ, таких як RT та його афілійованих осіб, оскільки їхня діяльність порушує журналістську етику і має розглядатися як загроза національній безпеці держав-членів;
  • запровадити цільові санкції проти пропагандистів, таких як Маргарита Симоньян, Ольга Скабєєва, Володимир Соловйов та інші, якщо це ще не було зроблено;
  • визнати, що російська православна церква використовується кремлівським режимом як інструмент російського впливу та пропаганди.

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Доповнення

Окрім того, Асамблея також надала рекомендації державам-членам:

  • створити належні незалежні регулятори нагляду за медіа;
  • вжити заходів для сприяння рівному доступу всіх до інформації, включаючи жінок, молодь та соціально незахищених груп;
  • сприяти медіа- та інформаційній грамотності та інвестувати в програми медіа- та громадянської освіти для розвитку критичного мислення;
  • забезпечити, щоб суспільні мовники були незалежними та мали достатні ресурси для виконання своєї місії в інтересах суспільства;
  • посилювати прозорість медіа-власності та фінансових джерел.

Нагадаємо

Навесні Рада ЄС заборонила мовлення ще чотирьох російських ЗМІ - "Голосу Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Российской газеты" - на території ЄС за поширення російської пропаганди та підтримку агресивної війни Росії проти України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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