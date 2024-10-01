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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПАСЕ приняла резолюцию по РПЦ и санкциям против роспропаганды

ПАСЕ приняла резолюцию по РПЦ и санкциям против роспропаганды

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 12:44  •  5172 просмотра

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ПАСЕ приняла резолюцию с призывом наложить санкции на российские государственные СМИ и пропагандистов. Документ также признает РПЦ инструментом российского влияния и пропаганды.

ПАСЕ приняла резолюцию с призывом наложить санкции на российских пропагандистов и государственные медиа рф, а также признать РПЦ инструментом российского влияния и пропаганды. Об этом заявила член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.

Детали

Резолюция «Пропаганда и свобода информации в Европе» была принята - 117 голосов за! 

- говорится в заметке Кравчук. 

Она пояснила, что документ закрепляет что государства-члены Совета Европы должны защищаться от всех форм пропаганды, включая пропаганду войны, подстрекательства к геноциду и другим международным преступлениям, ненависти, терроризма и дискриминации. 

Также они должны быть способны противодействовать и обезвредить пропаганду, которая противоречит основополагающим ценностям Европейской конвенции по правам человека.

Кравчук подчеркнула, что украинской делегации удалось усилить текст документа своими правками. В частности, Киев призвал: 

  • ввести целевые санкции против российских СМИ, таких как RT и его аффилированных лиц, поскольку их деятельность нарушает журналистскую этику и должна рассматриваться как угроза национальной безопасности государств-членов;
  • ввести целевые санкции против пропагандистов, таких как Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, Владимир Соловьев и другие, если это еще не было сделано;
  • признать, что русская православная церковь используется кремлевским режимом как инструмент российского влияния и пропаганды.

Восемь стран ЕС предлагают ограничить передвижение российских дипломатов по Европе - Reuters13 июня 2024, 12:39 • 14145 просмотров

Дополнение

Кроме того, Ассамблея также предоставила рекомендации государствам-членам:

  • создать надлежащие независимые регуляторы надзора за медиа;
  • принять меры для содействия равному доступу всех к информации, включая женщин, молодежь и социально незащищенных групп;
  • способствовать медиа- и информационной грамотности и инвестировать в программы медиа- и гражданского образования для развития критического мышления;
  • обеспечить, чтобы общественные вещатели были независимыми и имели достаточные ресурсы для выполнения своей миссии в интересах общества;
  • усиливать прозрачность медиа-собственности и финансовых источников.

Напомним,

Весной Совет ЕС запретил вещание еще четырех российских СМИ - «Голоса Европы», «РИА Новости», «Известия» и «Российской газеты» - на территории ЕС за распространение российской пропаганды и поддержку агрессивной войны России против Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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