ПАСЕ приняла резолюцию по РПЦ и санкциям против роспропаганды
Киев • УНН
ПАСЕ приняла резолюцию с призывом наложить санкции на российские государственные СМИ и пропагандистов. Документ также признает РПЦ инструментом российского влияния и пропаганды.
ПАСЕ приняла резолюцию с призывом наложить санкции на российских пропагандистов и государственные медиа рф, а также признать РПЦ инструментом российского влияния и пропаганды. Об этом заявила член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.
Детали
Резолюция «Пропаганда и свобода информации в Европе» была принята - 117 голосов за!
Она пояснила, что документ закрепляет что государства-члены Совета Европы должны защищаться от всех форм пропаганды, включая пропаганду войны, подстрекательства к геноциду и другим международным преступлениям, ненависти, терроризма и дискриминации.
Также они должны быть способны противодействовать и обезвредить пропаганду, которая противоречит основополагающим ценностям Европейской конвенции по правам человека.
Кравчук подчеркнула, что украинской делегации удалось усилить текст документа своими правками. В частности, Киев призвал:
- ввести целевые санкции против российских СМИ, таких как RT и его аффилированных лиц, поскольку их деятельность нарушает журналистскую этику и должна рассматриваться как угроза национальной безопасности государств-членов;
- ввести целевые санкции против пропагандистов, таких как Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, Владимир Соловьев и другие, если это еще не было сделано;
- признать, что русская православная церковь используется кремлевским режимом как инструмент российского влияния и пропаганды.
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Дополнение
Кроме того, Ассамблея также предоставила рекомендации государствам-членам:
- создать надлежащие независимые регуляторы надзора за медиа;
- принять меры для содействия равному доступу всех к информации, включая женщин, молодежь и социально незащищенных групп;
- способствовать медиа- и информационной грамотности и инвестировать в программы медиа- и гражданского образования для развития критического мышления;
- обеспечить, чтобы общественные вещатели были независимыми и имели достаточные ресурсы для выполнения своей миссии в интересах общества;
- усиливать прозрачность медиа-собственности и финансовых источников.
Напомним,
Весной Совет ЕС запретил вещание еще четырех российских СМИ - «Голоса Европы», «РИА Новости», «Известия» и «Российской газеты» - на территории ЕС за распространение российской пропаганды и поддержку агрессивной войны России против Украины.