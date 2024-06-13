Несколько стран ЕС призывают Европейского Союза призвали ЕС запретить российским дипломатам свободно передвигаться по Шенгенской зоне. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, соответствующее письмо от 8 министров иностранных дел получил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Подписантами письма стали министры иностранных дел Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Эстонии.

Свободное передвижение владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, аккредитованных в одном государстве пребывания, по всей Шенгенской зоне облегчает злонамеренную деятельность - говорится в письме от 11 июня.

Министры заявили, что разведка, пропаганда "или даже подготовка саботажных актов является основной рабочей нагрузкой для большого количества российских "дипломатов" в ЕС". В письме добавляют, что, хотя высылка имеет важное значение, угроза остается.

Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов по стране - глава МИД Сикорский

Авторы письма считают, что эта мера значительно сузит оперативное пространство для российской агентуры.

Мы считаем, что ЕС должен строго придерживаться принципа взаимности и ограничить передвижение членов российских дипломатических миссий и членов их семей только территорией государства их аккредитации - уверены главы МИД 8 стран Евросоюза.

Напомним

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил, что деятельность российской агентурной сети, развернутой по всей Европе, представляет большую угрозу для Польши.