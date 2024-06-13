Киев • УНН
Восемь стран ЕС, включая Чехию, Данию, Эстонию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу, Румынию и Чехию, призвали запретить российским дипломатам свободно путешествовать по Шенгенской зоне.
Несколько стран ЕС призывают Европейского Союза призвали ЕС запретить российским дипломатам свободно передвигаться по Шенгенской зоне. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, соответствующее письмо от 8 министров иностранных дел получил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
Подписантами письма стали министры иностранных дел Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Эстонии.
Свободное передвижение владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, аккредитованных в одном государстве пребывания, по всей Шенгенской зоне облегчает злонамеренную деятельность
Министры заявили, что разведка, пропаганда "или даже подготовка саботажных актов является основной рабочей нагрузкой для большого количества российских "дипломатов" в ЕС". В письме добавляют, что, хотя высылка имеет важное значение, угроза остается.
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Авторы письма считают, что эта мера значительно сузит оперативное пространство для российской агентуры.
Мы считаем, что ЕС должен строго придерживаться принципа взаимности и ограничить передвижение членов российских дипломатических миссий и членов их семей только территорией государства их аккредитации
Напомним
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил, что деятельность российской агентурной сети, развернутой по всей Европе, представляет большую угрозу для Польши.