Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов по стране - глава МИД Сикорский

Варвара введут ограничения на передвижение российских дипломатов по территории Польши. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет [Onet, передает УНН.

Детали

Сикорский отметил, что российские дипломаты смогут передвигаться только в пределах Мазовецкого воеводства, в котором расположена Варшава, а консулам позволят находиться только в воеводствах, где они работают.

Посольство России в ближайшее время получит ноту по этому поводу. Ограничения будут касаться как самого посольства, так и консульского персонала рф в Польше - подчеркнул Сикорский.

Он также призвал другие страны ЕС присоединиться к ограничениям.

В Польше арестовали девять человек за диверсии в пользу России

Дополнение

Дипломат пояснил, что Варшава имеет доказательства причастности российского государства к саботажу в Польше.

Я думаю, что это кампания, которая проводится по всему Евросоюзу. Мы арестовали человека, который чуть не совершил диверсию, и у нас есть дополнительные подозреваемые - заявил глава МИД Польши.

По его словам, несколько месяцев назад благодаря сотрудничеству европейских спецслужб удалось предотвратить диверсии в Польше. Он также предупредил, что сейчас 300-400 человек намеренно доставляются из Африки, из Азии с российскими визами в Беларусь. Там их пытаются нелегально переправить в ЕС.

Напомним

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил, что деятельность российской агентурной сети, развернутой по всей Европе, представляет большую угрозу для Польши.