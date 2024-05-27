Польща введе обмеження на пересування російських дипломатів по країні - глава МЗС Сікорський
Київ • УНН
Польща запровадить обмеження на пересування російських дипломатів, обмеживши їх Мазовецьким воєводством, де розташована Варшава, а консулів - відповідними провінціями, посилаючись на докази причетності російської держави до диверсійної діяльності в Польщі.
Варвара запровадиться обмеження на пересування російських дипломатів по території Польщі. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, пише Onet, передає УНН.
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Сікорський зазначив, що російські дипломати зможуть пересуватися лише в межах Мазовецького воєводства, в якому розташована Варшава, а консулам дозволять перебувати лише у воєводствах, де вони працюють.
Посольство росії найближчим часом отримає ноту з цього приводу. Обмеження стосуватимуться як самого посольства, так і консульського персоналу рф у Польщі
Він також закликав інші країни ЄС приєднатися до обмежень.
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Дипломат пояснив, що Варшава має докази причетності російської держави до саботажу в Польщі.
Я думаю, що це кампанія, яка проводиться по всьому Євросоюзу. Ми заарештували людину, яка мало не здійснила диверсію, і у нас є додаткові підозрювані
За його словами, кілька місяців тому завдяки співпраці європейських спецслужб вдалося запобігти диверсії в Польщі. Він також попередив, що зараз 300-400 людей навмисно доставляються з Африки, з Азії з російськими візами до Білорусі. Там їх намагаються нелегально переправити до ЄС.
Нагадаємо
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попередив, що діяльність російської агентурної мережі, розгорнутої по всій Європі, становить велику загрозу для Польщі.