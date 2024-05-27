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Польща введе обмеження на пересування російських дипломатів по країні - глава МЗС Сікорський

Польща введе обмеження на пересування російських дипломатів по країні - глава МЗС Сікорський

Київ • УНН

 • 19721 перегляди

Польща запровадить обмеження на пересування російських дипломатів, обмеживши їх Мазовецьким воєводством, де розташована Варшава, а консулів - відповідними провінціями, посилаючись на докази причетності російської держави до диверсійної діяльності в Польщі.

Варвара запровадиться обмеження на пересування російських дипломатів по території Польщі.  Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, пише Onet, передає УНН.

Деталі 

Сікорський зазначив, що російські дипломати зможуть пересуватися лише в межах Мазовецького воєводства, в якому розташована Варшава, а консулам дозволять перебувати лише у воєводствах, де вони працюють. 

Посольство росії найближчим часом отримає ноту з цього приводу. Обмеження стосуватимуться як самого посольства, так і консульського персоналу рф у Польщі

- наголосив Сікорський.

Він також закликав інші країни ЄС приєднатися до обмежень.

У Польщі арештували дев’ятьох людей за диверсії на користь Росії21.05.24, 00:49 • 25855 переглядiв

Доповнення

Дипломат пояснив, що Варшава має докази причетності російської держави до саботажу в Польщі. 

 Я думаю, що це кампанія, яка проводиться по всьому Євросоюзу. Ми заарештували людину, яка мало не здійснила диверсію, і у нас є додаткові підозрювані

- заявив глава МЗС Польщі. 

За його словами, кілька місяців тому завдяки співпраці європейських спецслужб  вдалося запобігти диверсії в Польщі. Він також попередив, що зараз 300-400 людей навмисно доставляються з Африки, з Азії з російськими візами до Білорусі. Там їх намагаються нелегально переправити до ЄС. 

Нагадаємо

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попередив, що діяльність російської агентурної мережі, розгорнутої по всій Європі, становить велику загрозу для Польщі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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