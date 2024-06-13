Вісім країн ЄС пропонують обмежити пересування російських дипломатів Європою - Reuters
Київ • УНН
Вісім країн ЄС, включаючи Чехію, Данію, Естонію, Латвію, Литву, Нідерланди, Польщу, Румунію та Чехію, закликали заборонити російським дипломатам вільно подорожувати Шенгенською зоною.
Декілька країн ЄС закликають Європейського Союзу закликали ЄС заборонити російським дипломатам вільно пересуватися Шенгенською зоною. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Як пише видання, відповідний лист від 8 міністрів закордонних справ отримав глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.
Підписантами листа стали міністри закордонних справ Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Румунії.
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Міністри заявили, що розвідка, пропаганда "або навіть підготовка саботажних актів є основним робочим навантаженням для великої кількості російських "дипломатів" в ЄС". У листі додають, що, хоча висилка має важливе значення, загроза залишається.
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Автори листа вважають, що цей захід значно звузить оперативний простір для російської агентури.
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Нагадаємо
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попередив, що діяльність російської агентурної мережі, розгорнутої по всій Європі, становить велику загрозу для Польщі.