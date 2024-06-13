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Вісім країн ЄС пропонують обмежити пересування російських дипломатів Європою - Reuters

Вісім країн ЄС пропонують обмежити пересування російських дипломатів Європою - Reuters

Київ • УНН

 • 14288 перегляди

Вісім країн ЄС, включаючи Чехію, Данію, Естонію, Латвію, Литву, Нідерланди, Польщу, Румунію та Чехію, закликали заборонити російським дипломатам вільно подорожувати Шенгенською зоною.

Декілька країн ЄС закликають Європейського Союзу закликали ЄС заборонити російським дипломатам вільно пересуватися Шенгенською зоною. Про це пише Reuters, передає УНН

Деталі 

Як пише видання, відповідний лист від 8 міністрів закордонних справ отримав глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Підписантами листа стали міністри закордонних справ Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Румунії.

Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, по всій Шенгенській зоні полегшує зловмисну діяльність

- йдеться в листі від 11 червня.

Міністри заявили, що розвідка, пропаганда "або навіть підготовка саботажних актів є основним робочим навантаженням для великої кількості російських "дипломатів" в ЄС". У листі додають, що, хоча висилка має важливе значення, загроза залишається.

Польща введе обмеження на пересування російських дипломатів по країні - глава МЗС Сікорський27.05.24, 17:21 • 19720 переглядiв

Автори листа вважають, що цей захід значно звузить оперативний простір для російської агентури.

Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності і обмежити пересування членів російських дипломатичних місій та членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації

- впевнені глави МЗС 8 країн Євросоюзу.

Нагадаємо

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попередив, що діяльність російської агентурної мережі, розгорнутої по всій Європі, становить велику загрозу для Польщі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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