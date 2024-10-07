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росія поширила фейк про використання ЗСУ хімічної зброї на курщині - Центр протидії дезінофрмації

росія поширила фейк про використання ЗСУ хімічної зброї на курщині - Центр протидії дезінофрмації

Київ • УНН

 • 12979 перегляди

Центр протидії дезінформації спростував російські заяви про використання ЗСУ хімічної зброї під виглядом димових снарядів. Україна дотримується Конвенції про заборону хімічної зброї, а РФ не надала доказів своїх звинувачень.

Російська пропаганда поширила фейк про те, що Сили оборони використовують хімічну зброю під виглядом димових снарядів. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

 У Центрі заявили, що пропагандисти поширюють інформацію про те, що ЗСУ нібито використовували західну хімічну зброю під виглядом димових снарядів у cуджі (курська область) в серпні, посилаючись на слова начальника військ рхбз кириллова.

Це фейк. По-перше, Україна як підписант Конвенції про заборону хімічної зброї суворо дотримується своїх зобов'язань. По-друге, російська сторона не надала жодних доказів на підтвердження своїх заяв

- заявили аналітики Центру протидії дезінформації.

Аналітики підкреслили, що саме російські військові та Z-воєнкори періодично публікують відео, де зафіксовано використання хімічної зброї в районі українських позицій, що є воєнним злочином і порушенням міжнародного права.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації РНБО спростовав заяву фсб про затримання співробітників ГУР України на кордоні з Литвою. Повідомлення назвали пропагандистською провокацією в рамках інформаційної війни рф.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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