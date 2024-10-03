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Актуальне
рф поширює фейк про затримання українських розвідників

рф поширює фейк про затримання українських розвідників

Київ • УНН

 • 28957 перегляди

Центр протидії дезінформації РНБО спростовує заяву фсб про затримання співробітників ГУР України на кордоні з Литвою. Повідомлення назвали пропагандистською провокацією в рамках інформаційної війни рф.

рф поширює фейкову інформацію про затримання українських розвідників. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Деталі

Пропагандистські ресурси терористичної країни розповсюджують повідомлення про те, що фсб затримала співробітників Головного управління розвідки України, які, начебто, намагалися проникнути в рф з території Литви для збору інформації про захищеність кордону та викрадення дитини.

Центр верифікації повідомив, що ця інформація є абсолютно фейковою та не має жодного стосунку до реальності. Українська розвідка не використовує подібних методів, а заява фсб є черговою пропагандистською провокацією російських спецслужб.

Ці повідомлення спрямовані на дискредитацію українських силових структур і є частиною інформаційної війни, яку веде рф.

рф поширює фейки про нібито намагання ЗСУ атакувати курську АЕС23.08.24, 20:18 • 30985 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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