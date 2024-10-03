рф поширює фейк про затримання українських розвідників
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації РНБО спростовує заяву фсб про затримання співробітників ГУР України на кордоні з Литвою. Повідомлення назвали пропагандистською провокацією в рамках інформаційної війни рф.
рф поширює фейкову інформацію про затримання українських розвідників. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.
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Пропагандистські ресурси терористичної країни розповсюджують повідомлення про те, що фсб затримала співробітників Головного управління розвідки України, які, начебто, намагалися проникнути в рф з території Литви для збору інформації про захищеність кордону та викрадення дитини.
Центр верифікації повідомив, що ця інформація є абсолютно фейковою та не має жодного стосунку до реальності. Українська розвідка не використовує подібних методів, а заява фсб є черговою пропагандистською провокацією російських спецслужб.
Ці повідомлення спрямовані на дискредитацію українських силових структур і є частиною інформаційної війни, яку веде рф.
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