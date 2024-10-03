рф распространяет фейк о задержании украинских разведчиков
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации СНБО опровергает заявление фсб о задержании сотрудников ГУР Украины на границе с Литвой. Сообщение назвали пропагандистской провокацией в рамках информационной войны рф.
рф распространяет фейковую информацию о задержании украинских разведчиков. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.
Детали
Пропагандистские ресурсы террористической страны распространяют сообщения о том, что фсб задержала сотрудников Главного управления разведки Украины, которые якобы пытались проникнуть в рф с территории Литвы для сбора информации о защищенности границы и похищения ребенка.
Центр верификации сообщил, что эта информация является абсолютно фейковой и не имеет никакого отношения к реальности. Украинская разведка не использует подобных методов, а заявление фсб является очередной пропагандистской провокацией российских спецслужб.
Эти сообщения направлены на дискредитацию украинских силовых структур и являются частью информационной войны, которую ведет рф.
рф распространяет фейки о якобы попытке ВСУ атаковать курскую АЭС23 августа 2024, 17:18 • 30747 просмотров