рф распространяет фейки о якобы попытке ВСУ атаковать курскую АЭС

Российский диктатор Владимир Путин сегодня заявлял, что якобы Вооруженные силы Украины ночью 22 августа пытались атаковать курскую АЭС, однако никаких реальных доказательств россия не привела. Таким образом рф стремится размыть собственную ответственность за захват ЗАЭС, а также дискредитировать Украину в глазах Запада. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

Как сообщается, российские пропагандисты распространяют информацию о том, что якобы Вооруженные силы Украины ночью 22 августа пытались атаковать Курскую АЭС. Об этом сказал российский Владимир Путин на заседании по ситуации в приграничных районах, отметив, что москва уже сообщила МАГАТЭ об этом.

Правда: никаких реальных доказательств россия не привела, что в принципе невозможно, ведь «украинская атака на курскую АЭС» - это абсурдная выдумка кремля. Удар по курской АЭС мог бы повлечь атомную катастрофу, что полностью противоречило бы интересам Украины. Такие действия не улучшили бы положение Украины на фронте, подорвали бы доверие международного сообщества, не говоря уже о том, что последствия аварии на АЭС затронули бы не только российские войска, но и гражданское население многих стран мира - говорится в сообщении.

В Страткоме отметили, что обвиняя Украину в попытках атаковать ЗАЭС и курскую АЭС, москва стремится размыть собственную ответственность за захват ЗАЭС, а также дискредитировать Украину в глазах Запада.

Напомним,

российские медиа распространяют ложную информацию о якобы запрете православия в Украине.