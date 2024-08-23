рф поширює фейки про нібито намагання ЗСУ атакувати курську АЕС

Російський диктатор володимир путін сьогодні заявляв, що нібито Збройні сили України вночі 22 серпня намагалися атакувати курську АЕС, однак жодних реальних доказів росія не навела. Таким чином рф прагне розмити власну відповідальність за захоплення ЗАЕС, а також дискредитувати Україну в очах Заходу. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

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Як повідомляється, російські пропагандисти розповсюджують інформацію про те, що нібито Збройні сили України вночі 22 серпня намагалися атакувати курську АЕС. Про таке сказав російський володимир путін на засіданні щодо ситуації у прикордонних районах, зазначивши, що москва вже повідомила МАГАТЕ про це.

Правда: жодних реальних доказів росія не навела, що в принципі неможливо, адже "українська атака на курську АЕС" – це абсурдна вигадка кремля. Удар по курській АЕС міг би спричинити атомну катастрофу, що повністю суперечило б інтересам України. Такі дії не поліпшили б становище України на фронті, підірвали б довіру міжнародної спільноти, не кажучи вже про те, що наслідки аварії на АЕС зачепили б не лише російські війська, але й цивільне населення багатьох країн світу