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россия распространила фейк об использовании ВСУ химического оружия на Курщине - Центр противодействия дезинофрмации

россия распространила фейк об использовании ВСУ химического оружия на Курщине - Центр противодействия дезинофрмации

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 12:05  •  2846 просмотра

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Центр противодействия дезинформации опроверг российские заявления об использовании ВСУ химического оружия под видом дымовых снарядов. Украина придерживается Конвенции о запрещении химического оружия, а РФ не предоставила доказательств своих обвинений.

Российская пропаганда распространила фейк о том, что Силы обороны используют химическое оружие под видом дымовых снарядов. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

 В Центре заявили, что пропагандисты распространяют информацию о том, что ВСУ якобы использовали западное химическое оружие под видом дымовых снарядов в Судже (курская область) в августе, ссылаясь на слова начальника войск рхбз кириллова.

Это фейк. Во-первых, Украина как подписант Конвенции о запрещении химического оружия строго придерживается своих обязательств. Во-вторых, российская сторона не предоставила никаких доказательств в подтверждение своих заявлений

- заявили аналитики Центра противодействия дезинформации.

Аналитики подчеркнули, что именно российские военные и Z-военкоры периодически публикуют видео, где зафиксировано использование химического оружия в районе украинских позиций, что является военным преступлением и нарушением международного права.

Напомним,

Центр противодействия дезинформации СНБО опроверг заявление фсб о задержании сотрудников ГУР Украины на границе с Литвой. Сообщение назвали пропагандистской провокацией в рамках информационной войны рф.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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