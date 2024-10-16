российские пропагандисты распространяют фейк о "зверствах" украинских военных на курщине
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о том, что украинские военные якобы пытали мирных жителей курской области. Вражеская пропаганда изменила текст оригинального поста в фоторедакторе, чтобы дискредитировать ВСУ.
Фейки об украинских военных, которые якобы пытают мирных россиян, распространяет вражеская пропаганда. В Центре противодействия дезинформации опровергают это, передает УНН.
Детали
Сообщается, что во вражеских каналах распространяется фейк о том, что украинские военные из 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ якобы "похвастались" в сети фотографией, на которой изображены "замученные мирные жители курской области, которые сопротивлялись".
Верифицировав оригинальный пост, Центр сообщает, что российские пропагандисты изменили его текст в фоторедакторе, чтобы исказить содержание и представить украинских военных в негативном свете
Там добавили, что подобная ложь направлена на дискредитацию воинов ВСУ, которые выполняют боевые задачи в курской области.
Напомним
Центр противодействия дезинформации опроверг российские заявления об использовании ВСУ химического оружия под видом дымовых снарядов. Украина придерживается Конвенции о запрещении химического оружия, а рф не предоставила доказательств своих обвинений.
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