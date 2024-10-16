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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские пропагандисты распространяют фейк о "зверствах" украинских военных на курщине

российские пропагандисты распространяют фейк о "зверствах" украинских военных на курщине

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 12:48  •  2926 просмотра

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Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о том, что украинские военные якобы пытали мирных жителей курской области. Вражеская пропаганда изменила текст оригинального поста в фоторедакторе, чтобы дискредитировать ВСУ.

Фейки об украинских военных, которые якобы пытают мирных россиян, распространяет вражеская пропаганда. В Центре противодействия дезинформации опровергают это, передает УНН.

Детали

Сообщается, что во вражеских каналах распространяется фейк о том, что украинские военные из 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ якобы "похвастались" в сети фотографией, на которой изображены "замученные мирные жители курской области, которые сопротивлялись". 

Верифицировав оригинальный пост, Центр сообщает, что российские пропагандисты изменили его текст в фоторедакторе, чтобы исказить содержание и представить украинских военных в негативном свете

- отметили в ЦПД.

Там добавили, что подобная ложь направлена на дискредитацию воинов ВСУ, которые выполняют боевые задачи в курской области.

Напомним

Центр противодействия дезинформации опроверг российские заявления об использовании ВСУ химического оружия под видом дымовых снарядов. Украина придерживается Конвенции о запрещении химического оружия, а рф не предоставила доказательств своих обвинений.

ПАСЕ приняла резолюцию по РПЦ и санкциям против роспропаганды1 октября 2024, 12:44 • 14095 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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