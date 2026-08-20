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НБУ припиняє повноваження голови наглядової ради Sense Bank - Пишний

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Національний банк визнав Миколу Гладишенка таким, що не відповідає критеріям незалежності. Уряд має припинити його повноваження та обрати нового члена ради.

НБУ припиняє повноваження голови наглядової ради Sense Bank - Пишний

Голова Національного банку України Андрій Пишний уточнив, що рішення щодо голови наглядової ради Sense Bank Миколи Гладишенка передбачає саме припинення його повноважень, а не відсторонення. Про це він повідомив під час засідання Верховної Ради України. Це сталося на тлі нещодавньої спецоперації "Форест Гамп", яку проводили НАБУ та САП, передає УНН.

Деталі

Комітет національного банку з питань нагляду за банком, ухвалив рішення визнати голову наглядової ради Сенс банку  Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності. Це означає, що Микола Гладишенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мають бути припинені. Йдеться саме про припинення, а не відсторонення

- заявив Андрій Пишний.

За словами посадовця, національний банк висунув вимогу акціонеру в особі уряду невідкладно припинити повноваження Миколи Гладишенка та обрати нового члена наглядової ради.

Крім того, Андрій Пишний нагадав, що після оприлюднення у травні 2026 року "плівок Міндіча", НБУ ініціював перевірку відповідності Гладишенка встановленим законодавством критеріям незалежності й відкрив відповідне адміністративне провадження.

Нагадаємо

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили відео з повнішими аудіозаписами і деталями справи у межах спецоперації під назвою "Форест Гамп" з викриття злочинної організації, серед фігурантів у справі чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП.

Алла Кіосак

ПолітикаКриміналФінанси
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