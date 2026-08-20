НБУ проверит весь состав наблюдательного совета Sense Bank после обнародования материалов НАБУ - Пышный

Национальный банк Украины открыл административное производство по оценке коллективной пригодности всего состава наблюдательного совета Sense Bank. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время заседания Верховной рады, передает УНН.

Детали

По словам Пышного, решение связано с материалами НАБУ, которые были обнародованы ранее.

Национальный банк открыл административное производство по оценке коллективной пригодности всего состава наблюдательного совета. Обнародованные материалы НАБУ дают основания считать, что самоустранение Николая Гладышенко имело лишь формальный характер, и фактически он продолжал влиять на деятельность банка. Наблюдательный совет ненадлежащим образом отреагировал на эту ситуацию, что ставит под сомнение способность членов обеспечить надлежащий контроль за деятельностью - заявил глава НБУ.

Андрей Пышный также добавил, что Национальный банк определит последствия, которые будут касаться персонально всего состава наблюдательного совета и будут адресованы акционеру для надлежащего реагирования.

Напомним

НБУ прекращает полномочия Николая Гладышенко в наблюдательном совете Сенс Банка.