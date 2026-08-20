НБУ припинив повноваження голови наглядової ради "Сенс Банку" Гладишенка

Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс Банку" Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний, інформує УНН.

За його словами, це означає, що Микола Гладишенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мають бути припинені, при цьому йдеться саме про припинення, а не відсторонення.

Він нагадав, що після оприлюднення у травні 2026 року матеріалів, відомих як "плівки Міндіча", Національний банк ініціював перевірку відповідності голови наглядової ради "Сенс Банку" встановленим законодавством критеріям незалежності та відкрив відповідне адміністративне провадження.

Самі по собі оприлюднені тоді матеріали не були достатньою підставою для ухвалення відповідного регуляторного рішення. ... Саме тому ми двічі зверталися до НАБУ та САП із проханням надати матеріали досудового розслідування, які могли б підтвердити або спростувати обставини, що мають значення для оцінки незалежності голови наглядової ради