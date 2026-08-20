НБУ припинив повноваження голови наглядової ради "Сенс Банку" Гладишенка
Київ • УНН
НБУ припиняє повноваження Миколи Гладишенка в наглядовій раді Сенс Банку. Неспроможність наглядової ради належно відреагувати на ситуацію ставить під сумнів здатність її членів забезпечувати належний контроль за діяльністю банку.
Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс Банку" Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний, інформує УНН.
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За його словами, це означає, що Микола Гладишенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мають бути припинені, при цьому йдеться саме про припинення, а не відсторонення.
НБУ також висунув акціонеру банку відповідну вимогу невідкладно вжити заходів для припинення повноважень Миколи Гладишенка як члена наглядової ради та обрання нового члена наглядової ради
Він нагадав, що після оприлюднення у травні 2026 року матеріалів, відомих як "плівки Міндіча", Національний банк ініціював перевірку відповідності голови наглядової ради "Сенс Банку" встановленим законодавством критеріям незалежності та відкрив відповідне адміністративне провадження.
Самі по собі оприлюднені тоді матеріали не були достатньою підставою для ухвалення відповідного регуляторного рішення. ... Саме тому ми двічі зверталися до НАБУ та САП із проханням надати матеріали досудового розслідування, які могли б підтвердити або спростувати обставини, що мають значення для оцінки незалежності голови наглядової ради
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Він підкреслив, що ситуація змінилася, коли НАБУ оприлюднило у своїх офіційних каналах відеоматеріали щодо операції "Форест Гамп".
"Оприлюднені матеріали дають підстави вважати, що самоусунення Миколи Гладишенка мало лише формальний характер і фактично він продовжував впливати на діяльність банку. Неспроможність наглядової ради належно відреагувати на цю ситуацію ставить під сумнів здатність її членів забезпечувати належний контроль за діяльністю банку та ефективно виконувати покладені на них функції. За результатами цього адміністративного провадження буде визначено наслідки, що стосуватимуться всього складу наглядової ради", - резюмував Пишний.
Нагадаємо
Напередодні уряд ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного Сенс Банку Миколу Гладишенка. Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку.
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