$44.780.0851.830.02
ukenru
06:05 • 1050 просмотра
Атака РФ на полицию в Житомире: уже 3 погибших, 53 пострадавшихPhotoVideo
05:20 • 2028 просмотра
Жертвами массированной российской атаки на Киев стали уже 12 человекPhotoVideo
04:31 • 11078 просмотра
НБУ прекратил полномочия председателя наблюдательного совета "Сенс Банка"
01:53 • 20819 просмотра
Массированная атака на Киев: по меньшей мере 4 погибших и 23 пострадавшихPhotoVideo
19 августа, 22:05 • 31568 просмотра
Атака на Киев: пострадали по меньшей мере четыре человека, повреждена детская больница
19 августа, 20:59 • 32580 просмотра
"Это того стоило": один из соорганизаторов протестов в поддержку Фёдорова объявил об их завершении
19 августа, 19:07 • 30987 просмотра
Правительство отстранило председателя наблюдательного совета Сенс Банка и инициировало отстранение председателя правления — Корецкий
19 августа, 16:44 • 35784 просмотра
Мудрой сообщили о подозрении, но не задерживали — адвокат
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 60837 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
19 августа, 14:50 • 36375 просмотра
В результате вражеской атаки на Житомир погибли двое полицейских, по меньшей мере 20 человек получили раненияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3.7м/с
56%
749мм
Популярные новости
В Украине готовят драконовские наказания для систематических нарушителей ПДД: подробности от Нацполиции19 августа, 20:41 • 8804 просмотра
Киев атакован баллистическими ракетами: зафиксированы попадания и пожары19 августа, 21:11 • 17203 просмотра
США создали скрытый коридор для танкеров в Ормузском проливе — Axios19 августа, 21:43 • 10321 просмотра
Атака на Киев унесла жизни двух женщин, шестеро человек ранены19 августа, 22:50 • 14420 просмотра
Число погибших в результате ночной атаки на Киев возросло00:41 • 12800 просмотра
публикации
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать19 августа, 16:55 • 37695 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 60827 просмотра
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 50671 просмотра
Какие продукты снижают холестерин, а какие могут его повышать19 августа, 11:19 • 61367 просмотра
Реформа БЭБ буксует: после провальной переаттестации руководителей необходимы полная проверка и перезапуск общественного контроля
Эксклюзив
19 августа, 08:02 • 58884 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ирина Мудрая
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Польша
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 41714 просмотра
Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"19 августа, 06:00 • 64489 просмотра
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 100451 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 104526 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 111032 просмотра
Актуальное
Бильд
Financial Times
«Калибр» (семейство ракет)
Фильм
Золото

НБУ прекратил полномочия председателя наблюдательного совета "Сенс Банка"

Киев • УНН

 • 11085 просмотра

НБУ прекращает полномочия Николая Гладышенко в наблюдательном совете «Сенс Банка». Неспособность наблюдательного совета надлежащим образом отреагировать на ситуацию ставит под сомнение способность его членов обеспечивать надлежащий контроль за деятельностью банка.

НБУ прекратил полномочия председателя наблюдательного совета "Сенс Банка"

Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям независимости. Об этом сообщил председатель НБУ Андрей Пышный, информирует УНН.

Детали

По его словам, это означает, что Николай Гладышенко не может быть членом наблюдательного совета, а его полномочия должны быть прекращены, при этом речь идет именно о прекращении, а не об отстранении.

НБУ также выдвинул акционеру банка соответствующее требование незамедлительно принять меры для прекращения полномочий Николая Гладышенко как члена наблюдательного совета и избрания нового члена наблюдательного совета

- уточнил Пышный.

Он напомнил, что после обнародования в мае 2026 года материалов, известных как "пленки Миндича", Национальный банк инициировал проверку соответствия председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" установленным законодательством критериям независимости и открыл соответствующее административное производство.

Сами по себе обнародованные тогда материалы не были достаточным основанием для принятия соответствующего регуляторного решения. ... Именно поэтому мы дважды обращались в НАБУ и САП с просьбой предоставить материалы досудебного расследования, которые могли бы подтвердить или опровергнуть обстоятельства, имеющие значение для оценки независимости председателя наблюдательного совета

- добавил председатель НБУ.

Операция "Форрест Гамп": в НАБУ сообщили об объявленных подозрениях19.08.26, 12:31 • 3186 просмотров

Он подчеркнул, что ситуация изменилась, когда НАБУ обнародовало в своих официальных каналах видеоматериалы об операции "Форрест Гамп".

"Обнародованные материалы дают основания считать, что самоустранение Николая Гладышенко имело лишь формальный характер и фактически он продолжал влиять на деятельность банка. Неспособность наблюдательного совета должным образом отреагировать на эту ситуацию ставит под сомнение способность его членов обеспечивать надлежащий контроль за деятельностью банка и эффективно выполнять возложенные на них функции. По результатам этого административного производства будут определены последствия, которые будут касаться всего состава наблюдательного совета", - резюмировал Пышный.

Напомним

Накануне правительство приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета государственного Сенс Банка Николая Гладышенко. Также правительство инициировало отстранение председателя правления банка.

Главу наблюдательного совета Сенс Банка Гладышенко отстранили на шесть месяцев — Минфин19.08.26, 23:00 • 3028 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаФинансы
Тимур Миндич
Андрей Пышный