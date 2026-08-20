НБУ прекратил полномочия председателя наблюдательного совета "Сенс Банка"

Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям независимости. Об этом сообщил председатель НБУ Андрей Пышный, информирует УНН.

Детали

По его словам, это означает, что Николай Гладышенко не может быть членом наблюдательного совета, а его полномочия должны быть прекращены, при этом речь идет именно о прекращении, а не об отстранении.

НБУ также выдвинул акционеру банка соответствующее требование незамедлительно принять меры для прекращения полномочий Николая Гладышенко как члена наблюдательного совета и избрания нового члена наблюдательного совета - уточнил Пышный.

Он напомнил, что после обнародования в мае 2026 года материалов, известных как "пленки Миндича", Национальный банк инициировал проверку соответствия председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" установленным законодательством критериям независимости и открыл соответствующее административное производство.

Сами по себе обнародованные тогда материалы не были достаточным основанием для принятия соответствующего регуляторного решения. ... Именно поэтому мы дважды обращались в НАБУ и САП с просьбой предоставить материалы досудебного расследования, которые могли бы подтвердить или опровергнуть обстоятельства, имеющие значение для оценки независимости председателя наблюдательного совета - добавил председатель НБУ.

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Он подчеркнул, что ситуация изменилась, когда НАБУ обнародовало в своих официальных каналах видеоматериалы об операции "Форрест Гамп".

"Обнародованные материалы дают основания считать, что самоустранение Николая Гладышенко имело лишь формальный характер и фактически он продолжал влиять на деятельность банка. Неспособность наблюдательного совета должным образом отреагировать на эту ситуацию ставит под сомнение способность его членов обеспечивать надлежащий контроль за деятельностью банка и эффективно выполнять возложенные на них функции. По результатам этого административного производства будут определены последствия, которые будут касаться всего состава наблюдательного совета", - резюмировал Пышный.

Напомним

Накануне правительство приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета государственного Сенс Банка Николая Гладышенко. Также правительство инициировало отстранение председателя правления банка.

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