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США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
17:08 • 16436 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

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Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
16:25 • 33248 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

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Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
14:37 • 70182 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
14:23 • 85835 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

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Как написать идеальное резюме: советы от HR
13:50 • 107549 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12:22 • 102888 просмотра

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СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
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СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

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CNN: Трамп поговорил с путиным

CNN: Трамп поговорил с путиным

Киев  •  УНН

 • 6405 просмотра

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По информации CNN, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным в среду утром. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Президент США Дональд Трамп разговаривал с президентом россии владимиром путиным в среду утром, передает УНН со ссылкой на CNN.

Звонок, который является первым известным разговором между президентами с момента вступления Трампа в должность в прошлом месяце, состоялся на следующий день после того, как россия освободила американца, заключенного в стране.

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Чиновники администрации Трампа заявили, что надеются, что этот обмен может предвещать возобновление усилий по прекращению конфликта на Украине, который вот-вот вступит в четвертый год.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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