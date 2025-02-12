CNN: Трамп поговорил с путиным
Киев • УНН
По информации CNN, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным в среду утром. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Президент США Дональд Трамп разговаривал с президентом россии владимиром путиным в среду утром, передает УНН со ссылкой на CNN.
Звонок, который является первым известным разговором между президентами с момента вступления Трампа в должность в прошлом месяце, состоялся на следующий день после того, как россия освободила американца, заключенного в стране.
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