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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп подтвердил разговор с путиным по Украине, а также анонсировал звонок Зеленскому

Трамп подтвердил разговор с путиным по Украине, а также анонсировал звонок Зеленскому

Киев  •  УНН

 • 1734 просмотра

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Трамп заявил о "продуктивном" телефонном разговоре с путиным, где они обсудили войну в Украине и другие темы. Стороны договорились о начале переговоров и визитах в страны друг друга.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что имел разговор с российским диктатором владимиром путиным. Американский лидер заявил, что они оба согласились, что хотят остановить войну, договорились работать очень тесно, а также анонсировал звонок Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Я только что имел длительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, что мы так успешно воевали вместе во Второй мировой войне, помня, что россия потеряла десятки миллионов людей, и мы также потеряли так много. Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших народов и о большой пользе, которую мы когда-то будем иметь от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с россией/Украиной 

- написал Трамп.

Он отметил, что они договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга.

Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним Президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о нашем разговоре, что я и сделаю прямо сейчас. Я попросил Государственного секретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Волтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я уверен, будут успешными. Миллионы людей погибли в войне, которая не состоялась бы, если бы я был президентом, но она произошла, поэтому она должна закончиться. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни 

- добавил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп разговаривал с президентом россии владимиром путиным.

У Трампа есть план прекращения войны - министр финансов США12.02.25, 18:52 • 11660 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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