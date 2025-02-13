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Генсек НАТО прокомментировал, начала ли Украина переговоры со слабой позиции

Генсек НАТО прокомментировал, начала ли Украина переговоры со слабой позиции

Киев  •  УНН

 • 7847 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что переговоры с рф завершатся только при условии долгосрочного результата. Он опроверг мнение о слабой позиции Украины и подчеркнул важность ее поддержки Западом.

Переговоры не продлятся один день и российский диктатор владимир путин должен понять, что их завершат только, когда в НАТО увидят, что результат будет долгосрочный. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и прокомментировал, начала ли Украина переговоры со слабой позиции, передает УНН.

На вопрос, означает ли, что Украина начинает переговоры с позиции слабости, Рютте ответил: "Нет, я не полностью согласен с вами, потому что, даже если переговоры начнутся они не закончатся в первый или второй день".

Рютте подчеркнул в очередной раз, что нужно сделать все, чтобы были успешные переговоры, чтобы достичь мирного соглашения, но также нужно, чтобы путин понял, что запад объединен, что Украина получает всю необходимую поддержку для того, чтобы победить.

Также путин должен понять, что мы завершим эти переговоры только, когда мы полностью увидим, что результат будет долгосрочный 

- заявил Рютте во время брифинга.

Дополнение

Рютте сегодня, 13 февраля заявлял, что нужно, чтобы Украина получила мощную позицию, когда начнутся переговоры с рф. Надо сделать все, когда переговоры о мире в Украине завершатся, чтобы результат длился как можно дольше, и чтобы российский диктатор владимир путин никогда не мог захватить ни одного квадратного километра Украины в будущем.

Генсек НАТО подчеркивал важность привлечения Украины ко всем переговорам, которые ее касаются. Так он во время пресс-конференции в четверг прокомментировал переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным на фоне заявлений Запада о "никаких решений по Украине без Украины".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
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