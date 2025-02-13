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Генсек НАТО: потрібно, щоб Україна отримала якомога потужнішу позицію, коли почнуться перемовини

Київ • УНН

 • 32973 перегляди

Марк Рютте заявив про необхідність сильної позиції України на майбутніх переговорах з рф. НАТО виділило 50 млрд євро на безпекову допомогу за останній рік.

Потрібно, щоб Україна отримала якнайпотужнішу позицію, коли почнуться перемовини з рф. Треба зробити все, коли перемовини щодо миру в Україні завершаться, щоб результат тривав якнайдовше, й щоб російський диктатор володимир путін ніколи не міг захопити жодного квадратного кілометра України в майбутньому. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільного преспідходу з міністром оборони Рустемом Умєровим, передає кореспондент УНН.

Чого нам потрібно досягти, це щоб Україна отримала якнайпотужнішу позицію, коли почнуться перемовини. Треба зробити все, коли перемовини щодо миру в Україні завершаться, то результат має тривати якнайдовше, щоб володимир путін ніколи не міг захопити жодного квадратного кілометра території України в майбутньому

- сказав Рютте.

Генсек НАТО зазначив, що щоб це зробити, потрібно продовжувати військову підтримку.

"Протягом останнього року союзники виділили 50 млрд євро на допомогу в секторі безпеки", - зазначив Рютте.

Рютте вказав на важливість залучення України до всіх переговорів, що її стосуються13.02.25, 11:56 • 39600 переглядiв

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні, 13 лютого, заявив, що останні заяви президента США Дональда Трампа про мирне врегулювання між Україною та рф будуть обговорюватися. Проте він зазначив, що в НАТО є спільна думка з Білим домом про те, щоб Україна отримала цей мир з позиції сили.

Міністр оборони США Піт Гегсет стверджував, що план припинення війни президента Дональда Трампа не є зрадою українських солдатів, які віддали свої життя, захищаючи Україну. США зацікавлені в мирі шляхом переговорів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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